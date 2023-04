Honda CR-V EX-L ou Touring hybride, quelle version choisir pour la conserver 10 ans?

Ma femme et moi hésitons entre le Honda CR-V EX-L et la version Touring Hybride.

Nous conservons nos véhicules dix ans et roulons 15 000 km par an. Merci de votre aide.

Bonjour Rolland,

Bien qu’il y ait 5 500 $ d’écart entre ces deux versions qui sont déjà très coûteuses, je vous recommande fortement la version Touring. Non pas parce que son équipement est plus cossu, mais parce que sa motorisation est plus intéressante. D’abord, il faut savoir qu’en parcourant 15 000 km par année, le CR-V Touring vous fera économiser annuellement environ 500 $ d’essence, en considérant le coût actuel du carburant (qui de toute évidence, augmentera au fil des ans). Uniquement en ce sens, vous rentabiliserez la différence de prix entre les deux modèles.

Sur le plan financier, le CR-V Touring conservera une meilleure valeur de revente, puisque les acheteurs s’arracheront les modèles moins énergivores. Et bien que cela ne soit pas un critère pour vous, sachez qu’il pourrait en être autrement en cas de vol ou de sinistre. L’assureur serait ainsi dans l’obligation de vous payer en fonction de la valeur du marché, laquelle sera - en pourcentage - plus élevée que celle d’une mouture à essence.

Quant à la motorisation, elle vous offrira une plus grande tranquillité d’esprit que celle de la variante EX-L, qui a connu des ratés dans le passé, notamment au chapitre d’une trop faible température et d’une essence parfois mélangée à l’huile. Une situation qui n’a pas lieu d’être avec l’hybride, qui exploite la même motorisation que l’Accord. Vous obtenez ici plus de puissance, beaucoup plus de couple et un meilleur silence de roulement.

En terminant, sachez qu’il serait sage de bien protéger votre CR-V contre le vol. Ces derniers sont très prisés par les voleurs, pour l’exportation. Le marquage, un système de repérage de même qu’une barre de volant antivol sont donc de mise.

