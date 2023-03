L’Acura Integra Type S 2024 s’en vient avec 320 chevaux

Acura a annoncé aujourd’hui que la version haute performance Type S de sa nouvelle Integra sera officiellement dévoilée le mois prochain avant le Grand Prix de Long Beach (Californie) du circuit IndyCar, du 14 au 16 avril.

La voiture arrivera ensuite sur le marché cet été et on connaît maintenant sa puissance.

Si l’Integra de base partage son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 litre avec la Honda Civic Si (200 chevaux dans les deux cas), l’Integra Type S 2024 hérite plutôt du moteur turbocompressé de 2 litres qui se trouve sous le capot de la Civic Type R, comme nous vous l’avons appris en décembre dernier à la suite d’un essai exclusif d’un prototype camouflé au Japon.

Ce bloc survitaminé sera jumelé à une boîte manuelle à six rapports exclusive qui canalisera la puissance aux roues avant. On parle plus précisément de 320 chevaux, soit cinq de plus que la bombe de Honda, ainsi que d’un couple de 310 lb-pi. Voilà certainement de quoi plaire aux amateurs de muscle et de sportivité, incluant ceux qui s’ennuient de la défunte Integra Type R.

D’ailleurs, Acura a publié en guise d’aperçu une courte vidéo qui nous permet d’entendre le son rauque du système d’échappement à triple embout (comme sur la Civic Type R) :

En passant, la « grande » sœur de l’Integra Type S, c’est-à-dire la berline TLX Type S, déploie de son côté 355 chevaux et 354 lb-pi de couple grâce à un V6 turbocompressé de 3 litres.

Acura promet des performances remarquables car, en plus du moteur de 2 litres, on retrouve des freins Brembo et une direction plus précise. Notre journaliste Louis-Philippe Dubé, qui a essayé brièvement le prototype en sol nippon, s’est également réjouit du délai minimal de l’accélérateur à bas régime et de l’absence totale d’effet de couple sur le train avant.

