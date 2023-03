La familiale Volvo à moteur Buick de l’acteur Paul Newman vendue pour 110 000 $

Le défunt acteur Paul Newman faisait partie des nombreuses célébrités qui se passionnent pour l’automobile et la course. En plus d’avoir participé aux 24 Heures du Mans (et plus tard aux 24 Heures de Daytona), il a cofondé l’écurie Newman Haas qui a été l’une des plus grandes dans l’histoire des séries CART/Champ Car et IndyCar.

En 1988, Newman a mis la main sur une familiale Volvo 740 Turbo, puis a remplacé son moteur à quatre cylindres par un V6 turbocompressé de 3,8 litres qui provenait d’une Buick Regal GNX, couronnant le tout avec l’inscription « Volvo V6 Turbo » sur le turbocompresseur. La puissance avait ainsi augmenté de 154 à 300 chevaux (on se souvient que la GNX était plus puissante que sa mesure officielle de 276 chevaux).

Cette voiture a changé de propriétaire depuis ce temps et elle a récemment abouti sur le site d’enchères Bring a Trailer, où elle s’est vendue pour la somme de 80 740 $ américains, soit l’équivalent de 110 400 $ canadiens.

Photo: Bring a Trailer

Il faut ajouter que la vedette de Cool Hand Luke et The Sting ne s’est pas seulement attaquée au moteur, ayant aussi remplacé la transmission par une boîte manuelle Borg-Warner à cinq rapports et installé un ensemble d’ajouts aérodynamiques à la carrosserie.

Le vendeur avait pour sa part changé l’embrayage et greffé un nouveau différentiel à glissement limité. Des roues de 16 pouces au fini argent contrastent avec la carrosserie gris foncé, tandis que l’intérieur est habillé en cuir noir. En passant, une troisième rangée de sièges escamotable se retrouve à bord.

Photo: Bring a Trailer

L’odomètre indique que la Volvo transformée de Paul Newman a parcouru 75 635 milles (environ 122 000 km) jusqu’à ce jour.

On vous laisse la découvrir dans la galerie de photos au haut de la page. Et rappelons que les familiales modernes du constructeur suédois peuvent être beaucoup plus musclées que celle-ci. Une V60 Recharge 2023, par exemple, développe pas moins de 455 chevaux et un couple de 523 livres-pied en combinant un moteur turbocompressé et surcompressé avec un moteur électrique arrière.

