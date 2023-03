Est-ce que la voiture sous-compacte est officiellement morte?

Le dernier chapitre de la voiture sous-compacte

L’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Europe sont encore friands de voitures sous-compactes. Parce qu’elles sont pratiques, accessibles, frugales et donc peu taxées, et parce qu’elles se faufilent plus facilement dans les grands centres. Or, les Nord-Américains sont aujourd’hui l’exception. Ceux-ci la délaissent massivement en raison d’un contexte économique et …