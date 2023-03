Proving Ground de GM : un aperçu des tests hivernaux effectués par GM au nord de l'Ontario

Le Guide de l’auto a été invité par General Motors (GM) pour visiter le Proving Ground de Kapuskasing en Ontario, le centre où l’entreprise américaine effectue des tests hivernaux sur tous ses véhicules de production.

C’était l’occasion parfaite pour voir les diverses épreuves que doivent passer les véhicules à essence et électriques tout en y prenant part à bord du nouveau Cadillac LYRIQ 2023.

Mais avant, attardons-nous sur l’histoire des tests hivernaux de GM.

Les débuts

GM a commencé ses premiers tests hivernaux en 1941. À l’époque, l’entreprise avait le mandat d’analyser les véhicules et les actifs militaires pour le gouvernement canadien. Pourquoi avoir choisi Kapuskasing? C’est à cause du climat prévisible et de la moyenne de -30 degrés Celsius relevée en saison froide.

Initialement, le lieu avait une superficie de 23 acres. Les tests originaux incluaient les démarrages à froid, l’évaluation de l’efficacité des dégivreurs et l’opération de l’unité de chauffage sur l’autoroute. Les tests urbains misaient sur la traction, les accessoires ainsi que la performance générale et la durabilité.

Photo: General Motors Canada

Le 14 février 1973, le conseil municipal a officiellement déclaré cette date comme étant la « Journée General Motors » — marquant du coup la grande ouverture des tests hivernaux de GM sur le site.

Depuis 2015, l’entreprise a investi plus de 16 millions de dollars afin de préparer le Proving Ground pour un avenir 100 % électrique. Par conséquent, la piste a reçu plusieurs améliorations et l’emplacement est doté de 21 bornes de type 2 et six bornes de recharge rapide. Aujourd’hui, l’endroit possède une superficie de 272 acres.

Quels sont les tests?

Tous les véhicules de production de General Motors en Amérique du Nord, électriques et à essence, doivent compléter toutes les épreuves du « cold weather exposure testing » ainsi que des tests sur la route.

Photo: General Motors Canada

Plusieurs experts provenant d’ailleurs participeront aussi à la phase de développement et aux analyses de chaque automobile. La procédure dure de trois à quatre mois et les véhicules sont suivis 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cela représente environ deux hivers pour le consommateur moyen.

D’abord, le véhicule est étudié dans des conditions de froid extrême grâce aux cellules froides (Cold Cells). Il s’agit essentiellement d’un immense réfrigérateur dont la température peut atteindre -45 degrés Celsius.

Photo: General Motors Canada

Ainsi, le véhicule est soumis à un Cold Soak, où il « baigne » dans le froid durant la nuit, avant d’être redémarré le lendemain. À ce moment, les ingénieurs observeront une panoplie de paramètres et d’éléments comme le fonctionnement des accessoires, le démarrage et même l’ouverture et la fermeture des fenêtres.

Ensuite, la voiture sera acheminée sur la piste de 3,6 km qui est munie de multiples caméras intelligentes pour suivre et répertorier tout type d’informations sur le bolide. La surface n’est pas asphaltée, mais plutôt en gravier recouvert de neige et de glace, afin de simuler des conditions rurales. Les ingénieurs pilotent les autos jusqu’à l’occurrence de huit heures par jour.

Photo: General Motors Canada

Qu’en est-il de la suspension et du châssis? Le bâtiment du squeak and rattle — qui ressemble un peu à un garage — comprend deux allées avec des surfaces bosselées de différentes tailles. Vous retrouverez des bosses de ralentissement, des terrains accidentés et de la brique imbriquée (comme dans le Vieux-Montréal par exemple).

Les inspecteurs effectueront des aller-retour jusqu’à 20 fois par heure, afin de cerner s’il y a des cliquetis, des bruits parasites ou des grincements. Le confort de l'habitacle est également pris en compte.

Photo: Dominic Boucher

En face du centre de GM se trouve une piste d’aéroport désaffectée qui est utilisée pour accomplir des tests dynamiques, que ce soit sur la glace, la neige ou la route asphaltée. Cette phase de test sert à valider le bon fonctionnement des sous-systèmes du véhicule comme l’ABS ou encore le contrôle de traction.

Photo: Dominic Boucher

Finalement, le stade de test se termine avec des essais routiers sur les routes publiques. L’équipe conduira le jour, mais aussi la nuit afin d’évaluer l’efficacité d’une série de systèmes comme la luminosité des phares et des lumières à bord de l’habitacle, sans oublier les technologies d’assistance à la conduite.

Vivre l’expérience avec le Cadillac LYRIQ

Pour l’occasion, nous étions à bord d’un Cadillac LYRIQ 2023 à roues motrices arrière et nous avons pu prendre part à certaines de ces épreuves.

Photo: Dominic Boucher

Bien que nous n’ayons pas amené le LYRIQ à l’intérieur des cellules froides, nous avons pu les visiter. À cette température les narines gèlent en quelques secondes et ce n’est pas particulièrement agréable!

En revanche, conduire le LYRIQ sur le circuit de 3,6 km et sur les routes publiques nous a donné un premier aperçu de son comportement routier. À titre indicatif, nous avons obtenu une consommation moyenne de 20,8 kWh/100 km et même s’il faisait -18°, l’autonomie affichée avec une pleine charge était de 502 kilomètres.

Photo: Dominic Boucher

Par ailleurs, nous avons pu effectuer un test d’évitement d’obstacle à 50 km/h sur la piste désaffectée. On s’entend pour dire qu’il ne s’agit pas d’une manœuvre extrême, cependant nous avons été agréablement surpris de la maniabilité et de la rigidité du châssis, malgré le poids du véhicule.

Le test des cliquetis et grincements s’est avéré concluant avec le LYRIQ : nous n’avons pas perçu ni entendu d’anomalies.

Enfin, nous avons été ravis de visiter le centre des tests hivernaux de General Motors. C’était l’occasion de comprendre la réalité des ingénieurs qui testent les prochains véhicules de production, mais aussi de mieux comprendre une partie du processus de conception d’une voiture.

