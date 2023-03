Quels sont les plus grands irritants que l’on retrouve à bord des véhicules?

Étude : Apple CarPlay et Android Auto sont pires que l’alcool au volant

Les nouvelles technologies multimédia dans les véhicules causent plus de distractions et augmentent davantage le temps de réaction au volant que l’alcool et le cannabis, selon une étude choc commandée par l’organisme britannique indépendant IAM RoadSmart. On apprend notamment que l’utilisation des écrans tactiles intégrés dans les voitures – incluant …