Porsche confirme un Cayenne électrique et un plus grand VUS

Dans une présentation lundi pour discuter de ses plus récents résultats financiers, le constructeur allemand Porsche a fourni des précisions sur ses futurs véhicules électriques qui, rappelons-le, représenteront plus de 80% de ses ventes en 2030.

Ainsi, après le Macan électrique finalement attendu en 2024 (son développement a été retardé par des problèmes de logiciel) de même que les 718 Boxster et 718 Cayman électriques qui suivront au milieu de la décennie, Porsche lancera un Cayenne de nouvelle génération fonctionnant à batterie, possiblement en 2025 ou 2026.

En passant, le Cayenne actuel bénéficiera cette année (donc pour le modèle 2024) de « l’une des mises à niveau les plus importantes de notre histoire », a mentionné le constructeur. Ça inclut notamment un nouveau châssis et des motorisation hybrides rechargeables offrant une meilleure autonomie électrique.

Photo: Marc Lachapelle

Comme on en a déjà parlé, Porsche travaille en même temps sur un VUS plus grand que le Cayenne. Connu à l’interne sous le nom de code « K1 » et destiné principalement pour l’Amérique du Nord et la Chine, ce modèle porte-étendard sera lui aussi électrique, mais basé sur une nouvelle plateforme appelée SSP Sport et proposant un concept différent des autres Porsche. La compagnie évoque « une performance solide, des fonctions de conduite automatisées et une toute nouvelle expérience à bord ».

Une 911 hybride également confirmée

Fini les rumeurs : Porsche a confirmé officiellement la venue d’une 911 hybride rechargeable. « Nous avons pu la tester en profondeur l’an dernier et nous sommes très excités par sa conduite et sa tenue de route », a déclaré le grand patron du groupe Volkswagen, Oliver Blume, qui entrevoit un bel avenir pour cette sportive électrifiée.

Quand la verra-t-on? Ça reste encore un mystère. Même chose pour les versions de la 911 qui hériteront de la motorisation hybride. Par ailleurs, Blume a une fois de plus insisté sur le fait qu’une 911 entièrement électrique ne figure pas dans les plans et que Porche a l’intention de continuer à produire des 911 à combustion « aussi longtemps que possible ».

Photo: Guillaume Fournier

Les carburants synthétiques pour l'après-2035

Bloquant la semaine dernière un vote des 27 États membres de l'Union européenne, censé être une formalité, pour entériner l'interdiction de la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035, l'Allemagne a réclamé une proposition européenne ouvrant la voie aux véhicules fonctionnant aux carburants synthétiques, et ce, même après 2035.

Évidemment, ceci fait bien l’affaire de Porsche, qui s’est lancée dans le développement et vient même d’amorcer la production de tels carburants, dans le but d’assurer la pérennité de modèles classiques comme ladite 911.

« Nous pensons que les e-carburants peuvent jouer un rôle complémentaire utile pour le grand nombre de voitures existantes et les segments de niche, comme le très haut de gamme », a déclaré Blume.

Avec plusieurs partenaires, notamment Siemens Energie, Porsche a mis en service en décembre dernier une usine pilote au Chili qui fabrique une essence synthétique obtenue en combinant de l'hydrogène vert avec du dioxyde de carbone capturé dans l'atmosphère. Les opposants jugent qu’il s’agit d’une solution coûteuse et fortement énergivore à produire qui ne supprime pas les émissions d'oxydes d'azote (NOx).

