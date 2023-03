Bring a Trailer vient de célébrer sa 100 000e enchère

Le site d’enchère en ligne Bring a Trailer vient de passer un cap important dans son histoire : sa 100 000e enchère. Et ce n’est pas n’importe quelle voiture qui a été mise en vente. Il s’agissait d’une Datsun 240Z, achetée par le site en 2018 pour participer à des évènements. Après 26 enchères, l’auto est partie pour la somme de 124 240 $ (évidemment…), soit plus de 171 000 dollars canadiens.

Si le prix a atteint ce vertigineux sommet, ce n’est pas juste parce que le marché a perdu tout sens des réalités, c’est aussi parce que les fonds collectés seront donnés à l’association caritative The Piston Foundation, une organisation qui a pour but d’offrir des opportunités d'éducation et un financement aux étudiants intéressés à poursuivre une carrière dans l'industrie des véhicules de collection. Une noble cause donc.

Photo: Bring a Trailer

La passion, encore et toujours

Le site a connu des débuts modestes en 2007. Au départ, il s’agissait d’un blog créé par Randy Nonnenberg et Gentry Underwood. Depuis son enfance, Nonnenberg passait son temps à chercher des perles rares dans les petites annonces. Underwood lui a suggéré de mettre ses sélections en ligne. L’expression « Bring a trailer » (amenez une remorque) a été choisie car elle se trouve souvent à la fin d’annonces. En 2010, Randy et Gentry ont commencé à se concentrer sur BaT à plein temps. Le site avait dans l’intervalle réussi à se bâtir une sérieuse communauté d’enthousiastes.

Puis, des internautes ont demandé à placer leurs autos sur le site. C’est comme cela qu’est né « BaT Exclusives » où les véhicules obtenaient de la visibilité contre des frais réduits. Tout cela a logiquement amené le site à lancer « BaT Auctions » en 2014. Mais les fondateurs du site ont choisi de garder une formule destinée d’abord aux enthousiastes. Tout le monde ne peut pas mettre sa voiture en vente sur le site, c’est l’équipe de BaT qui les choisit. Ensuite, les frais sont réduits par rapport à des sites d’enchères « conventionnels ». Le support de la communauté est aussi très important, certains internautes allant même jusqu’à se déplacer pour aller inspecter l’auto s’ils ne sont pas trop loin du vendeur. Enfin, le chronomètre repart pour deux minutes à chaque fois qu’une enchère est placée afin d’éviter les mises de dernière seconde. Au départ, seuls quelques véhicules passaient chaque semaine. Nous en sommes à plus de 250 maintenant.

Photo: Bring a Trailer

Le fondateur explique qu’il n’y a pas de recette dans la sélection et qu’il souhaite avoir un large éventail de marques, de modèles et de types de véhicules sur son site. L’intérêt du véhicule joue bien évidemment un rôle mais aussi la qualité de la présentation et la communication avec le vendeur.

Encore en progression

Le site a été acquis en 2020 par Hearst Autos, un groupe de presse qui possède aussi Car and Driver, Road & Track et Autoweek. BaT continue de connaître une importante croissance. L’an dernier, la valeur cumulée des autos vendues sur le site a atteint 1,35 milliard de dollars US (1,86 milliard de dollars canadiens), une augmentation de 63% par rapport à 2021. L’année 2022 a également été celle du record d’enchère : une Ferrari LaFerrari s’y est vendue pour 5,35 millions de dollars US (7,37 millions $ CDN). À ce rythme, gageons que BaT célèbrera dans quelques années sa millionième enchère.

À voir aussi : Antoine Joubert présente le catalogue de Datsun 280ZX