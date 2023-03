L’Audi RS 4 sera vendue aux États-Unis mais pas au Canada

Un récent texte spéculatif de Motor Trend portant sur la possibilité de commercialiser l’Audi RS 4 en Amérique du Nord a enflammé la toile. À cet effet, Audi of North America a par la suite confirmé la venue de la RS 4 aux États-Unis.

Or, ici au Canada, nous en serons privés. C’est ce qu’a confirmé le responsable des relations publiques pour Audi Canada. On se rappellera qu’une décision similaire avait été prise concernant la plus récente mouture de la RS 3. Celle-ci avait boudé le marché canadien pour n’être réservé qu’au marché américain.

Animée par un moteur V6 turbocompressé de 2,9 litres, la RS 4 développe une puissance de 444 chevaux et un couple de 442 livres-pied. Son moteur en position avant achemine le tout aux quatre roues motrices.

Au Canada, dans la famille RS, seuls les RS e-tron GT, RS Q8, RS 5, RS 6 et RS 7 font partie du catalogue.

À voir aussi : les voitures familiales sportives et rares dont on s'ennuie