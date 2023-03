Le musicien Wyclef Jean lance sa propre voiture électrique

Le populaire rappeur, guitariste et producteur haïtien Wyclef Jean ajoute son nom dans le domaine de l’automobile en lançant sa propre voiture sport électrique, l’Attucks Apex AP0.

En fait, l’artiste s’est associé au constructeur Apex Motors, basé à Hong Kong et en Angleterre, qui avait dévoilé en mars 2020 un concept appelé Apex AP-0. La production (en nombre limité) et les livraisons débuteront cette année.

Le design, comme bien d’autres voitures exotiques, est très racé et aérodynamique. La carrosserie en fibre de carbone principalement blanche intègre plusieurs éléments contrastants en noir et quelques touches jaune fluo, incluant le logo Attucks sur les portières qui s’ouvrent en élytre.

Photo: Abdullah Haroon/CarsWithoutLimits

Sur les flancs, des pneus Pirelli P Zero enveloppent les roues surdimensionnées en forme de turbine au fini deux tons. Au milieu, les jupes latérales sont imposantes et fortement sculptées, tandis que des caméras remplacent les rétroviseurs.

Une longue épine dorsale conduit vers l’arrière où les feux adoptent une signature tout à fait unique, se mariant habilement avec le gigantesque diffuseur plus bas.

Le cockpit possède deux sièges de course avec harnais et appuie-têtes incurvés, de même qu’un volant rectangulaire sur lequel on peut accéder rapidement aux différents modes de conduite, dont un expressément pour la piste. Wyclef Jean a ajouté ses touches personnelles, notamment un système qui analyse les habitudes du conducteur et peut jouer des chansons adaptées à l’expérience de conduite.

Sur le plan technique, on parle d’une voiture qui pèse seulement 1 200 kilogrammes et qui renferme un moteur électrique de 650 chevaux. Avec son couple de 428 livres-pied, elle accélère de 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 305 km/h. L’énergie provient d’une batterie de 90 kWh, mais l’autonomie n’est pas précisée.

Photo: Abdullah Haroon/CarsWithoutLimits

L’Attucks Apex AP0 effectuera sa première en sol nord-américain ce dimanche au Ritz-Carlton Amelia Island Country and Golf Course en Floride. Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la galerie de photos au haut de la page pour l’admirer plus en détail.

