Comment déremiser un véhicule

Avec le retour prochain du printemps et des belles températures, de nombreux conducteurs voudront sortir le véhicule qu’ils ont décidé de remiser avant l’hiver. C’est votre cas? Qu’il s’agisse de la première fois ou non, quelques rappels s’imposent.

D’abord, la demande de déremisage d’un véhicule à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) peut se faire uniquement le jour même où vous voulez le réutiliser. Vous ne pouvez donc pas faire une demande à l'avance.

Un point très important : si votre véhicule a été remisé pendant plus de 12 mois, par exemple parce que vous êtes demeuré à l’extérieur du pays, il est obligatoire de le soumettre à une vérification mécanique avant de pouvoir le conduire librement. S’il est jugé conforme, vous recevrez un certificat de vérification mécanique que vous devrez présenter au moment de la transaction.

Photo: Abonnés Facebook du Guide de l'auto

Quelle procédure?

La demande de déremisage peut s’effectuer en personne dans l'un des points de service de la SAAQ. Il vous faut bien sûr avoir en main le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule que vous voulez réutiliser ainsi que votre permis de conduire ou un autre document officiel avec photo.

L’option la plus pratique est de le faire en ligne, un service qui est maintenant disponible via le nouveau portail SAAQclic. Ça exige d’abord de vous créer un compte et de vous identifier auprès du service d’authentification gouvernementale (numéro d’assurance, sociale, numéro d’assurance maladie et numéro d’avis de cotisation).

Il faut ensuite lier un compte bancaire dans la section Mon dossier financier du menu de gauche de SAAQclic avant de vous rendre à la section Véhicules, sous l’onglet « Remiser, déremiser ou mettre au rancart un véhicule ». Ayez en main le dernier certificat d’immatriculation du véhicule à déremiser et suivez les instructions à l’écran.

Pour ce qui est du paiement, au moment de déremiser votre véhicule, vous devez payer l'immatriculation complète du mois en cours et de la période qui reste jusqu'au mois du renouvellement habituel.

Enfin, dans l’éventualité où vous souhaitez déremiser un véhicule et en remiser un autre dans le même mois, la SAAQ rappelle qu’il faut d’abord remiser votre véhicule actuel, puis déremiser celui que vous aviez déjà remisé et payer le coût de l'immatriculation jusqu'à votre mois d'échéance. Ceci vous évitera de payer deux fois l’immatriculation pour le même mois.