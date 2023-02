Nissan rappelle près de 100 000 véhicules pour un curieux problème

Nissan vient d’émettre un rappel qui mérite d’être souligné à la fois pour le nombre de véhicules ciblés que pour la nature plutôt étrange du problème de sécurité identifié.

Au Canada, il est question de 96 900 Nissan Rogue 2014 à 2020 et Qashqai 2017 à 2022. Ces années-modèles couvrent l’entièreté de la génération précédente du premier et de la génération actuelle du second. Seules les versions « S » sont concernées.

La clé rabattable de certains de ces VUS pourrait, avec le temps, ne plus rester en position déployée. Où est le danger? Eh bien, selon l’avis de rappel publié par Transports Canada, « un conducteur qui roule avec une clé partiellement déployée pourrait accidentellement changer la position de celle-ci, ce qui pourrait couper le moteur. Si cela se produisait, il pourrait y avoir une perte soudaine de puissance du moteur, de la direction assistée et du freinage assisté. De plus, les coussins gonflables pourraient ne pas se déployer lors d'une collision. »

Avouez que ça semble assez invraisemblable…

Photo: Michel Deslauriers

Le constructeur enverra un avis aux propriétaires touchés dans les prochaines semaines. Il recommande de s'assurer que la clé est totalement déployée avant de l'utiliser et de ne pas accrocher d'accessoires qui pourraient alourdir le boîtier de la clé.

Comme solution provisoire, les concessionnaires installeront un dispositif de blocage dans la fente du boîtier de la clé pour empêcher la clé de se rabattre. Les propriétaires devront prendre un deuxième rendez-vous lorsqu’un correctif permanent sera disponible, en l’occurrence une cale qui s’insère également dans la fente du boîtier afin de verrouiller la clé lorsqu'elle se trouve en position déployée.

Le rappel précédent émis pour l’ancien Nissan Rogue (42 347 unités de l’année-modèle 2017 au Canada) est davantage sérieux. En effet, comme on en a parlé, de l'eau peut s'infiltrer dans les connexions électriques situées dans l'espace pour les pieds du conducteur, ce qui pourrait causer des problèmes avec divers systèmes électriques et entraîner un court-circuit.

Photo: Jeremy Alan Glover

Étant donné le risque d’incendie, Nissan recommande de se stationner à l'extérieur et à l'écart des autres véhicules et des bâtiments jusqu'à ce que les réparations soient effectuées, c’est-à-dire le remplacement du connecteur du faisceau de câbles situé à côté du tableau de bord ainsi que l’application d’une graisse sur le connecteur pour empêcher l'infiltration d'eau.

Si vous magasinez pour un Nissan Rogue d’occasion, vérifiez que tous les correctifs de rappels ont été apportés, car la liste est relativement longue. Ça reste néanmoins un bon véhicule pour la famille avec son intérieur spacieux et pratique ainsi que son niveau de confort intéressant.

En studio : Le rachat d'un Nissan Rogue 2020 après la location, une bonne idée?