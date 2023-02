Quelles marques de voitures les femmes achètent-elles le plus?

Les constructeurs automobiles et leurs véhicules n’attirent pas tous les mêmes personnes. C’est un fait : certains plaisent davantage aux hommes et d’autres aux femmes. Une nouvelle étude nous le démontre.

En effet, la firme S&P Global Mobility a fait enquête aux États-Unis pour découvrir les marques de voitures qui comptent la plus forte clientèle féminine en pourcentage. Le marché américain étant assez semblable au nôtre, il est raisonnable de penser que les mêmes constats peuvent être faits au Canada.

Ainsi, parmi les 25 marques les plus populaires actuellement, Buick est celle vers laquelle les femmes se tournent le plus : 55% des véhicules Buick vendus en 2022 étaient immatriculés à leurs noms.

Mitsubishi (51,4%), MINI (51,1%) et Lexus (50,4%) sont les autres marques qui comptent plus de femmes que d’hommes au sein de leur clientèle. Infiniti (49,6%), Mazda (49%) et Kia (49%) arrivent juste après.

Photo: Antoine Joubert

À l’inverse, les marques qui proposent surtout des camionnettes, des VUS ou des voitures sport attirent le moins la gent féminine. Ram, sans surprise, arrive dernière avec une proportion de seulement 17%. Elle est suivie de GMC (28,7%), Ford (31,1%), Tesla (33,1%) et Dodge (33,9%).

Attendez, Tesla? Eh oui, selon S&P Global Mobility, malgré le succès du Model Y auprès des consommatrices, la compagnie d’Elon Musk séduit deux fois plus les hommes, du moins d’après les immatriculations de véhicules l’an dernier.

L’étude de la firme révèle par ailleurs que les femmes sont un peu plus fidèles (+4%) envers les marques de voitures qu’elles achètent, en particulier celles qu’elles affectionnent le plus. Ford est la seule pour qui les clients masculins sont plus fidèles.

« La façon dont les clients sont traités chez le concessionnaire est très importante, affirme Cheryl Woodworth, directrice adjointe de la consultation chez S&P Global Mobility. L’évolution du processus d’achat d’un véhicule, avec moins de négociation et plus d’étapes qui se font en ligne, est quelque chose qui plaît beaucoup aux femmes. »

À voir aussi : les véhicules préférés des Québécois