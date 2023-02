Deux records d’accélération pour la Pininfarina Battista

La Pininfarina Battista vient de battre deux records d’accélération pour un modèle de série sur la piste d’essai de NATRAX, en Inde. Le quart de mille a été réalisé en 8,55 secondes alors que le demi mille a été abattu en seulement 13,38 secondes.

L’opération a été réalisée en collaboration entre le magazine Autocar India et l’équipe de tests de la marque italienne. Le rédacteur en chef du journal, Hormazd Sorabjee, était au volant. Il aussi pu atteindre la vitesse de pointe de 358,03 km/h. Une collaboratrice d’Autocar India, Renuka Kirpalani, a réalisé la vitesse de 357,10 km/h et est officiellement devenue la pilote indienne la plus rapide du monde. « Rien ne vous prépare à l’accélération brutale de la Battista. On a l’impression d’être un boulet de canon » a-t-elle déclaré.

Photo: Automobili Pininfarina

Les performances ont été vérifiées par un système de données VBOX installé dans l’auto. Elle était montée avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2R pour les essais d’accélération. En novembre 2022, elle avait effectué le 0 à 60 mph en 1,79 seconde sur le circuit de Nardo, en Italie.

Pour rappel, la Battista est une supercar électrique produite par Automibili Pininfarina Gmbh, une filiale à 100% du groupe industriel indien Mahindra & Mahindra Ltd, en collaboration avec le célèbre carrossier turinois établi en 1928. Son nom est un hommage au fondateur de ce dernier, Battista Farina.

Elle embarque quatre moteurs électriques pour une puissance totale de 1900 chevaux alors que sa batterie de 120 kWh est fournie par le constructeur croate Rimac. Elle devrait offrir une autonomie de 476 km selon le cycle WLTP. Sa production sera limitée à 150 exemplaires.

