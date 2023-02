Jeep Compass 2023 : celui qu’on passe au tordeur

Avec seulement 766 unités écoulées en 2022 (deux de plus qu’en 2021, soulignons-le), le Jeep Compass est le véhicule le moins vendu de sa catégorie au Québec. Voilà à peu près le seul exploit qu’il est capable de réaliser.

Légèrement revampé pour l’année-modèle 2022, il hérite d’une nouvelle mécanique pour 2023. Le Guide de l’auto s’est déplacé en Californie pour mettre à l’essai le Jeep Compass 2023 sur la route et hors route. Voici le compte-rendu complet de nos premières impressions.

Au revoir, tigrequin!

Introduit en 2017, le Compass de deuxième génération était jusqu’à présent animé par le vétuste moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,4 litres Tigershark qui développait 180 chevaux et 175 lb-pi. Complètement dépassé sur le plan technologique, il était bruyant et manquait de raffinement. Pour 2023, le Compass a droit à un moteur turbocompressé à 4 cylindres de 2 litres.

Photo: Germain Goyer

Celui-ci produit 200 chevaux et un couple de 221 lb-pi. Sur le plan technique, rien de bien révolutionnaire. Il s’agit d’un moteur bien connu chez Stellantis. puisqu'on l’utilise notamment dans le Cherokee. Or, Scott Tallon, directeur de la marque Jeep, nous a confié avoir choisi de diminuer la puissance afin d’atteindre une consommation d’essence respectable et obtenir l’équilibre idéal.

Par le passé, le Compass avait droit à une transmission à neuf rapports (six dans le cas de la version de base à traction qui a été éliminée). Ces deux boîtes ont été remplacées par une transmission automatique à huit rapports. Celle-ci fonctionne plutôt bien et avec douceur.

Il faut également préciser qu’un hybride rechargeable est commercialisé sur d’autres marchés. Voyant le succès que connaît Jeep avec le Wrangler 4xe et l’engouement entourant le Grand Cherokee 4xe, tout nous laisse croire qu’un Compass 4xe pourrait charmer certains acheteurs québécois. Hélas, on doit s’en priver!

Photo: Germain Goyer

Les gestionnaires de la marque refusent de préciser leurs intentions sur la commercialisation d’une telle version en Amérique du Nord. Ainsi, il n’y a aucun signe d’électrification à court terme, ce que nous déplorons. Rappelons que les Ford Escape, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander et Toyota RAV4 proposent des variantes électrifiées dans un segment où la concurrence est féroce.

À l’intérieur

Étant donné que l’habitacle du Compass a été rafraîchi en 2022, pas grand-chose n’a changé pour 2023. Sans être grandiose, c’est acceptable comme présentation. Tout dépendant de la version choisie, les conducteurs auront sous les yeux une instrumentation numérique de 10,25 pouces. Au centre de la planche de bord, il y a un écran tactile de 10,1 pouces faisant appel à la technologie Uconnect 5. Un système qui demeure toujours aussi efficace.

À l’avant, on est bien assis, certes, mais on peut vite se sentir à l’étroit. L’espace entre le conducteur et son passager nous a paru restreint. Il faut prendre note que les personnes de grande taille trouveront insuffisant le dégagement pour la tête à l’arrière.

Photo: Germain Goyer

Toujours à cheval entre deux catégories

Ci-haut, on vous mentionnait que le Compass est le moins vendu de sa catégorie. Prenons une gorgée de café et analysons brièvement le tout, car à notre avis, le Compass souffre du même problème que le Mitsubishi Eclipse Cross. Il est à cheval entre deux segments. Le Renegade est un VUS sous-compact. Le Jeep Cherokee est un VUS compact. Qu’est-ce que le Jeep Compass? Un VUS entre deux catégories.

Il en est de même pour l’Eclipse Cross qui est coincé entre le RVR (sous-compact) et l’Outlander (compact). Ainsi, le Compass ne peut être compétitif dans le segment des sous-compacts en raison de son prix et mais il n'est pas non plus alléchant dans le segment des compacts.

Et ce n’est pas tout, car Dodge est sur le point de débarquer avec le Hornet qui se positionnera nébuleusement quelque part au milieu de tout ça…

Photo: Germain Goyer

En conduite hors route, ça donne quoi?

Sur un petit parcours sablonneux, rocailleux, boueux et caractérisé par un grand dénivelé, nous avons pu tester les aptitudes hors route du Compass. Bien que nous n’ayons pas escaladé les plus grands rochers du monde, il s’agissait tout de même d’un sentier sur lequel une majorité d’acheteurs de Wrangler ne s’aventureront jamais.

Avec les pneus d’origine qui n’avaient même pas été dégonflés pour l’exercice, il était impressionnant de constater à quel point le petit Compass Trailhawk arrivait à se débrouiller avec aisance. Ses pneus étaient assurément sa principale lacune, autrement, il pourrait se faufiler à peu près n’importe où. Sur la route, nous avons aussi noté que le roulement est généralement ferme.

Au terme de notre essai réalisé dans des conditions jugées optimales, l’ordinateur de bord affichait une cote de 9 L/100 km. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 8,8 L/100 km en conduite combinée. Pour l’année modèle 2022, la cote annoncée par l’organisme fédéral était de 9,5 L/100 km pour le Compass 4X4. De notre côté, nous avions obtenu une consommation de 10 L/100 km après plus de 500 kilomètres au volant du Compass 2022.

Photo: Germain Goyer

Combien ça coûte?

D’emblée, précisons que le Compass est livré de série avec le rouage 4X4 pour 2023. Voilà un élément essentiel quand on arbore l’écusson Jeep, non? Jusqu’à l’année dernière, ce VUS en quête d’identité pouvait être commandé en version à traction dans le cas de la version de base Sport. Celle-ci a été rayée du catalogue.

Au Canada, le Compass est offert à partir de 35 495 $, ce qui représente un bond d’environ 2 000 $ par rapport au modèle sortant. Pour la déclinaison de milieu de gamme, Altitude, vous paierez 41 895 $. Puis, au sommet de la gamme trône la mouture Limited à 43 395 $. À ces montants, il faut ajouter les frais de transport et de préparation (2 095 $) et les taxes.

Nous n’avons malheureusement pas pu obtenir davantage de données concernant le financement et la location.

Photo: Germain Goyer

En bref

Après avoir parcouru plus d’une centaine de kilomètres au volant du Compass 2023, force est d’admettre que cette nouvelle mécanique est la bienvenue. Pourtant, ce que l’on voudrait réellement, c’est la technologie hybride. Et malheureusement, on doit continuer de s’en passer.

Les consommateurs ne sont pas très nombreux à opter pour le Compass et on les comprend. Sa valeur ajoutée par rapport aux autres véhicules du segment est faible. Le Compass n’a jamais fait partie de nos recommandations dans ce créneau et nous maintenons notre position en dépit des changements apportés au modèle 2023.

Si malgré tout vous avez un faible pour ce véhicule, nous vous conseillons d’éviter de trop monter en gamme et de vous contenter d’une version à petit prix.

