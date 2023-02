Bentley annonce la fin de son moteur à 12 cylindres

Un important chapitre de l’histoire de Bentley se terminera en avril 2024 avec la fin de la production de son célèbre moteur à douze cylindres. Celui-ci aura été produit à plus de 105 000 exemplaires, tous assemblés à la main à l’usine de Crewe, en Angleterre.

Cette décision n’a rien de surprenant puisque le constructeur britannique veut accélérer sa transition vers les motorisations électrifiées dans le cadre de sa stratégie Beyond100. Il vendra des modèles exclusivement hybrides rechargeables ou électriques d’ici 2026 (une première Bentley 100% électrique est attendue en 2025). Puis, à partir de 2030, plus aucun moteur à combustion ne restera dans la gamme.

À l’heure actuelle, le VUS Bentayga et la berline Flying Spur proposent une version hybride rechargeable dont l’autonomie électrique tourne autour de 30 km dans le meilleur des mondes.

Une finale explosive

Le moteur W12 de 6 litres de Bentley avait fait ses débuts dans le coupé Continental GT en 2003. Il effectuera ses adieux de façon explosive en atteignant une puissance et un couple sans précédent, soit 740 chevaux à 5 500 tr/min et 738 lb-pi de 1 750 à 5 000 tr/min. Une admission d’air de plus grande capacité et de nouveaux turbocompresseurs, entre autres, rendent le tout possible.

Photo: Bentley

Mais attention, ce moteur survitaminé sera réservé aux 18 exemplaires de la Bentley Batur concoctés par la division de personnalisation Mulliner. Tous sont déjà vendus, malgré leur prix stratosphérique de 1,65 million de livres sterling (environ 2,7 millions $ canadiens au moment d'écrire ces lignes)!

Le W12 régulier, celui qui génère jusqu’à 650 chevaux, peut encore être commandé avec la version Speed des Continental GT, Bentayga et Flying Spur. Mais Bentley conseille aux acheteurs intéressés de faire vite étant donné la forte demande.

Au fait, l’espace libéré sur la chaîne de montage servira à fabriquer davantage de moteurs pour les modèles hybrides rechargeables de Bentley.

