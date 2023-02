Cadillac XT4 2024 : maintenant 33 pouces d’écrans!

Tous les utilitaires sous-compacts de General Motors se modernisent pour l’année-modèle 2024. Alors, après les Chevrolet Trailblazer et Trax ainsi que le Buick Encore GX, Cadillac emboîte le pas avec son XT4.

De retour dans les trois mêmes versions (Luxe, Luxe haut de gamme et Sport), le plus petit des VUS de Cadillac présente des retouches à l’avant et à l’arrière, notamment de nouveaux phares à DEL amincis et des calandres redessinées au fini noir lustré qui lui donnent un peu des allures d’Escalade. De plus, le design des jantes en alliage de 18 et 20 pouces a été actualisé.

La version Luxe haut de gamme continue de se démarquer avec des accents chromés, tandis que la Sport préfère les garnitures sombres. Notons par ailleurs l’ajout de trois nouvelles couleurs à la palette extérieure : Emerald Lake, Midnight Sky (noir) et Deep Sea (bleu foncé).

Comme dans le LYRIQ

L’intérieur du Cadillac XT4 2024 n’est pas en reste. En fait, certains diront que c’est ici qu’on retrouve le plus gros changement – littéralement. Toute la planche de bord a été revue afin d’intégrer un nouveau tableau de bord numérique et un nouvel écran tactile, regroupés dans un même design incurvé. Les 33 pouces d’affichage (avec résolution 9K) sont identiques à ce que propose le multisegment électrique LYRIQ et l'interface est largement personnalisable par le conducteur.

Le système multimédia comprend les fonctionnalités Google dont l’assistant vocal et la navigation, mais sachez qu’Android Auto et Apple CarPlay demeurent compatibles, et ce, sans devoir brancher un fil USB. Ceux qui utilisent Alexa d’Amazon ne sont pas non plus laissés pour compte.

Un nouveau modem permettant une connexion sans fil 5G est aussi inclus et tous les XT4 peuvent recevoir la nouvelle chaîne audio AKG Studio à 13 haut-parleurs qui procure une expérience d’écoute immersive.

De l’aluminium brossé égaye le décor, puis chaque version ajoute ses propres finitions : noir lustré, bois/aluminium ou bois/fibre de carbone. Mentionnons également le volant redessiné qui reproduit celui du grand Escalade.

Même moteur

Ce qui ne change pas, c’est le moteur, en l’occurrence un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres qui fournit une puissance de 235 chevaux. Il est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et peut désactiver certains de ses cylindres au besoin pour économiser de l’essence.

Le rouage intégral demeure optionnel en version de base, mais il équipe de série les deux autres modèles. Le XT4 Sport est le seul à offrir la suspension sport active qui améliore la maniabilité. Enfin, il est bon de préciser que l’ensemble de sécurité active en option est bonifié par l’ajout du freinage d’urgence automatique aux intersections, de la reconnaissance des panneaux de signalisation et de l’assistance aux limites de vitesse.

Le Cadillac XT4 2024 sera en vente cet été et, bien qu’ils ne soient pas encore connus, ses prix seront inévitablement supérieurs à ceux du modèle sortant, qui débutait à 41 097 $ en incluant les frais de transport et de préparation chez le concessionnaire.

