Cadillac : trois nouveaux modèles électriques à venir en 2023

Le multisegment intermédiaire Lyriq n’est que le début de l’offensive électrique de Cadillac qui, rappelons-le, ne lancera plus de nouveaux modèles à essence et entend éliminer complètement les moteurs à combustion de sa gamme d’ici 2030.

Lors d’une présentation pour discuter des résultats financiers de la dernière année, le vice-président de la marque vieille de 120 ans, Rory Harvey, a annoncé que Cadillac dévoilera non pas un, non pas deux, mais bien trois véhicules électriques d’ici la fin de 2023. Ceux-ci commenceront à sortir des usines en 2024.

La berline de très grand luxe Celestiq n’est pas l’un d’entre eux, puisqu’on l’a déjà vue dans sa version de série. À propos, elle entrera en production au mois de décembre. Les exemplaires seront fabriqués à la main et en petit nombre, comme il a déjà été mentionné dans un précédent article.

Photo: Cadillac

L’identité des trois nouveaux modèles n’est pas encore connue mais, selon toute vraisemblance, il y aura deux utilitaires : un de format plus compact que le Lyriq et un autre de plus grande taille, offrant trois rangées de sièges.

Le troisième pourrait être une voiture, car même si ce genre de véhicule n’est plus très populaire, la compagnie y croit encore. D’ailleurs, les ventes des CT4 et CT5 ont augmenté d’environ 40% aux États-Unis en 2022.

Photo: Cadillac

Au moins une des trois nouveautés sera également assemblée et commercialisée en Chine, a-t-on appris.

Cadillac s’affaire à accroître la cadence de production du Lyriq. Ce dernier propose des configurations à propulsion (340 chevaux) et à rouage intégral (500 chevaux) avec une autonomie maximale de 502 km et 494 km respectivement. Notez qu’il n’est plus possible de commander un modèle 2023, qui débutait à 70 597 $, transport et préparation inclus. Les prix pour 2024 n’ont pas encore été annoncés.

