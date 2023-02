En vidéo : les publicités automobiles à voir au Super Bowl LVII

GM étudie la possibilité de lancer une petite camionnette électrique

La nouvelle camionnette Chevrolet Montana de deuxième génération dévoilée en décembre pour le marché brésilien n’a pas manqué de susciter de l’intérêt jusque chez nous. Et pour cause. Étant donné la forte demande pour le Ford Maverick , on peut se demander si General Motors ripostera tôt ou tard. Cette …