Les essuie-glaces et l’hiver : voyez clair!

Bien voir la route est essentiel en tout temps, mais particulièrement en hiver lorsque les conditions météo sont difficiles.

Tout commence avec un pare-brise complètement déneigé et déglacé, puis un réservoir de lave-glace bien rempli et des essuie-glaces adaptés à la saison. C’est sur ces derniers que nous allons insister ici.

Il existe plusieurs modèles d'essuie-glaces sur le marché, pour différents besoins et budgets. Durant la saison froide, mieux vaut doter son véhicule d’essuie-glaces conçus pour l’hiver, avec une bonne surface en caoutchouc qui permet de tenir la neige et la glace à l'écart. Ceux de type flexible et sans cadre empêchent la neige et la glace de s'accumuler jusqu'à un certain point, ce qui est un autre avantage.

Attention : il est toujours plus sage de dégager manuellement le pare-brise avec un balai à neige et un grattoir lorsqu’une bonne couche le recouvre. Autrement, le mécanisme délicat des essuie-glaces pourrait ne pas suffire à la tâche et se tordre sous le poids de la neige, rappelle CAA-Québec.

Photo: Marie-France Rock

L’organisme met aussi en garde les nombreux automobilistes qui ont l’habitude de redresser les essuie-glaces de leur véhicule avant une tempête de neige ou de verglas. « À la longue, ce geste risque de diminuer la pression des essuie-glaces sur le pare-brise, ce qui pourrait entraîner des problèmes de visibilité, particulièrement l’hiver lorsque vous circulez dans des conditions enneigées », explique-t-on.

De plus, s’il vente fort, un essuie-glace redressé pourrait retomber brusquement sur le pare-brise et fissurer celui-ci par temps très froid.

Photo: Adobe Stock

Comme toute autre composante d’une automobile, les essuie-glaces nécessitent un certain entretien, mais ils finissent par s’user. Le frottement, les températures extrêmes et la saleté leur rendent la vie dure en hiver, alors mieux vaut les essuyer de temps à autre avec un chiffon imbibé de liquide lave-glace. Ce petit soin vous permettra de suivre leur état en même temps.

Enfin, si leur mouvement est saccadé, si les extrémités se détériorent ou s’ils laissent des traînées indésirables sur le pare-brise, c’est signe qu’il faut remplacer les essuie-glaces.