Les marques les plus fiables en 2023 selon J.D. Power : du progrès, mais…

La firme américaine J.D. Power vient de publier l’un de ses nombreuses enquêtes de fiabilité. Celle-ci concerne les marques les plus fiables après trois ans d’utilisation. L’étude analyse le nombre de problèmes pour 100 véhicules (PP100) pour des modèles du millésime 2020.

J.D. Power a tiré plusieurs remarques intéressantes de cette enquête :

Comme d’habitude, ce sont les marques japonaises et coréennes qui dominent le classement en plaçant 7 entrées parmi les 10 meilleures. GM parvient à placer deux marques (Buick et Chevrolet) et l’on retrouve aussi MINI. En bas, comme d’habitude pourrait-on dire, nous découvrons Land Rover. Il est à noter que Tesla est pour la première fois prise en compte cette année mais son résultat reste à prendre avec un grain de sel car la marque de donne pas accès à ses données dans tous les états américains. Pour avoir le détail du classement, consultez le graphique ci-dessous.

Avec une moyenne de l’industrie à 186 PP100, J.D. Power a constaté une amélioration de 6 PP100 par rapport à l’an dernier. Les marques qui ont connu les plus grandes améliorations depuis 12 mois selon la firme sont RAM (-77 PP100), Volvo (-41 PP100) et Nissan (-35 PP100).

Avec 133 PP100, Lexus est en tête des véhicules de luxe alors que Kia, avec 152 PP100, se place première des marques généralistes. Mais l’écart entre les marques généralistes et les marques de luxe ne cesse de grandir depuis 2016. Ceci est évidemment dû à l’introduction de nouvelles technologies (donc peu ou pas éprouvées) dans les véhicules plus haut de gamme.

Comme depuis plusieurs années, ce sont les systèmes d’infodivertissement qui attirent le plus de plaintes des utilisateurs. Que ce soit pour la reconnaissance vocale, la connectivité, l’écran tactile difficile à utiliser ou la navigation pas à jour, ils représentent à eux seuls 49,9 PP100.

Photo: Lexus

Un dernier point important pour l’avenir : il apparaît que les utilisateurs sont très sensibles aux mises à jour à distance et ont une meilleure estime de leur véhicule après un changement logiciel.

J.D. Power réalise son étude de fiabilité après 3 ans (ou Vehicle Dependability Study, VDS) depuis maintenant 34 ans. Cette année, la firme a sondé plus de 30 000 propriétaires de modèles du millésime 2020 entre août et novembre 2022.

