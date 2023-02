Que penser de la prochaine Acura Integra Type S?

Combien coûte… l’Acura Integra 2023?

L' Acura Integra fait un grand retour dans l’industrie automobile. Un retour qui a beaucoup fait jaser! Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert en a fait l’essai et nous partage son compte-rendu. « Après avoir conduit la voiture et après l’avoir examiné, c’est un produit drôlement plus sérieux …