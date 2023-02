Les meilleurs VUS pleine grandeur en 2023

Parmi tous les VUS pleine grandeur offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules ne se vendent pas autant que chez nos voisins américains, mais il y a tout de même une clientèle friande de ces modèles au Québec. Grâce à leur vaste espace intérieur, ils peuvent engloutir une grande quantité de matériel et accueillir jusqu’à neuf passagers.

1-Chevrolet Suburban/Tahoe/GMC Yukon

General Motors commercialise un trio de véhicules qui sont très proches techniquement. C'est pour cette raison que l'équipe du Guide de l'auto les a placés à égalité sur la plus haute marche du podium. Que vous ayez jeté votre dévolu sur un Suburban, un Tahoe ou un Yukon, vous faites un excellent choix dans tous les cas.

Pour l’année modèle 2023, les changements sont peu nombreux. Le principal ajout, c’est l’assistant de conduite Super Cruise, qui permet au véhicule de se conduire tout seul sous la supervision du conducteur. Les plus observateurs auront aussi noté de nouvelles calandres et une révision des coloris disponibles pour les Suburban et Tahoe.

Pas de changement majeur donc, ce qui n’empêche pas ces véhicules de demeurer spacieux, pratiques et d'afficher la meilleure tenue de route de la catégorie. Ces trois VUS conviennent très bien à une famille nombreuse ou pour le transport d’une grande quantité de matériel. En particulier les modèles XL, qui peuvent accueillir 8 à 9 occupants, et dont le volume maximal du coffre dépasse les 4 000 litres!

Photo: GMC

Sous le capot, trois moteurs sont disponibles. Les deux premiers sont des V8 à essence, de 5,3 et 6,2 litres. Des blocs bien connus chez GM, dont le rendement et les performances donnent toujours satisfaction. Le seul bémol, c’est leur consommation élevée, qui augmente les coûts de possession, surtout lorsque l’on roule beaucoup.

Le 6 cylindres diesel, au contraire, se démarque par sa frugalité. Moins puissant mais offrant autant de couple que le V8 de 6,2 litres, ses performances sont remarquables au quotidien. Dommage que le coût du diesel, qui a bondi ces derniers mois, annule les économies que les acheteurs pensaient légitimement faire à la pompe.

Photo: Toyota

Après une (très) longue période sans grands changements, le Toyota Sequoia fait peau neuve en 2023. Complètement revu, il se pointe avec un design modernisé et un habitacle intégrant les dernières technologies.

Cependant, c’est sous le capot que se cache son principal atout. En effet, dans un segment où les véhicules sont généralement gloutons, Toyota débarque avec un V6 turbo hybride. Générant 389 chevaux et 479 lb-pi, le Sequoia dispose d’amplement de force pour se mouvoir. Et avec une moyenne de 11,7 L/100 km, ce bloc électrifié consomme aussi peu qu’un moteur diesel de chez GM, mais sans l’inconvénient du coût plus élevé de l’entretien et du carburant.

Avec des déclinaisons destinées à l’aventure (TRD Hors route et TRD Pro) ou d’autres plus luxueuses (Capstone), Toyota souhaite rejoindre un grand nombre d’acheteurs.

Photo: Ford

La dernière marche du podium est occupée par le Ford Expedition. Pour l’année modèle 2023, le constructeur à l’ovale bleu a ajouté une version King Ranch. Avec l’arrivée de la déclinaison aventurière Timberline en 2022, la gamme est désormais plus diversifiée qu’avant.

Sous le capot, on retrouve un V6 biturbo de 3,5 litres. Décliné en trois versions différentes, il devient de plus en plus performant à mesure que l’on monte en gamme. Dans les variantes XLT et Limited, le bloc développe 380 chevaux et 470 lb-pi. Les King Ranch et Platinum bénéficient de 400 chevaux et 480 lb-pi. Enfin, les moutures Timberline et Performance Edition Furtive (Stealth Edition) peuvent compter sur 440 chevaux et 510 lb-pi.

Le Ford Expedition se démarque aussi grâce à sa capacité de remorquage élevée, qui surpasse GM (8 400 lb) et Toyota (9 000 lb). Capable de tracter jusqu’à 9 200 livres, le VUS américain pourrait séduire ceux qui ont besoin des meilleures aptitudes possibles sur ce point.