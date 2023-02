Pourquoi Volkswagen a retiré la thermopompe du ID.4?

Pourquoi est-ce que Volkswagen a retiré la thermopompe de l’ID.4? Et quel en sera l’impact par grand froid?

Le véhicule que j'ai commandé devrait arriver d’ici moins d’un an et je m’inquiète de son autonomie.

---------------------------------------

Bonjour Annie,

D’abord, il est important de préciser que le retrait de la thermopompe sur l’ID.4 n’affecte pas que les modèles fabriqués en Amérique du Nord, mais aussi ceux fabriqués en Europe, en Chine et destinés aux marchés internationaux. Idem pour l’ID.3 et l’Audi Q4 e-Tron, qui partagent les mêmes éléments techniques.

Ensuite, il faut savoir que l’autonomie annoncée par Volkswagen ne change guère, étant estimée à 410 kilomètres pour un modèle à rouage intégral. Cela dit, il est évident que la thermopompe a des répercussions positives sur le rendement et l’autonomie de l’ID.4, principalement quand la température oscille entre 10 degrés et -15 degrés celsius. Estimez une autonomie qui sera abaissée de 15 à 20% par rapport à ce qu’il en serait en de pareilles circonstances.

Ainsi, si l’autonomie de 410 kilomètres se voyait normalement réduite à 270 kilomètres à une température de -10 degrés, elle passerait à ce moment à environ 225-230 kilomètres. Mentionnons cependant que lorsque le thermomètre descend à -20 ou -25 degrés, la thermopompe n’a plus réellement d’impact, l’autonomie chutant à près de 50% du chiffre annoncé.

Pourquoi est-ce que Volkswagen ne propose plus la thermopompe? Tout simplement en raison d’une pénurie de pièces et de puces électroniques. Pour l’heure, il est impossible de déterminer pendant combien de temps l’offre de la thermopompe sera suspendue, mais Volkswagen compte bien sûr la ramener au catalogue dès que possible.

Il se pourrait donc que le modèle que vous avez commandé en soit équipé. Et si, malheureusement, le véhicule devait arriver sans thermopompe, il va sans dire que l’option de 1 500 $ vous sera créditée. Cela dit, ne vous attendez pas à un dédommagement supplémentaire.

Maintenant, achèterais-je personnellement un ID.4 sans thermopompe? Sans doute que oui, tout dépendant de l’utilisation. Or, il est évident que ces modèles seront moins convoités dans le futur sur le marché d’occasion, puisque l’option de 1 500 $ peut pour certains acheteurs, valoir beaucoup plus cher.

