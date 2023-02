Est-ce que la Honda Clarity 2019 est une voiture recommandable?

J’aimerais connaître votre opinion concernant la Honda Clarity 2019.

Je cible un modèle affichant 28 500 km au compteur.

Bonjour Claude,

La Clarity est sans doute l’un des secrets les mieux gardés de l’industrie automobile des dernières années. Elle est complètement passée sous le radar, notamment parce que plusieurs la boudaient en raison de son look discutable. Cela dit, cette berline propose tous les avantages de la Chevrolet Volt, sans les inconvénients.

D’entrée de jeu, comprenez qu’il s’agit d’un hybride rechargeable dont la technologie est proche de celle de la Chevrolet Volt. En somme, un moteur à combustion qui sert principalement de générateur afin de recharger les batteries qui alimentent le moteur électrique, pour que la voiture puisse se déplacer. Or, dans certaines conditions, le moteur à essence peut aussi se charger de faire tourner directement les roues, sans l’intermédiaire de la puissance électrique.

Photo: Antoine Joubert

Ayant une autonomie électrique de 77 kilomètres, la Clarity peut rouler même un peu plus en mode tout électrique, avant que ne se mette en marche le moteur à essence. Vous perdrez environ 40% d’autonomie électrique durant l’hiver, ce qui se situe dans les normes des hybrides rechargeables. En outre, la Clarity est plus confortable, plus spacieuse et moins bruyante que la Volt. Une berline conséquemment plus pratique et dont la qualité de fabrication est remarquable.

Quels sont les inconvénients de cette voiture? Sa faible distribution, ce qui pourrait engendrer à long terme des problèmes de disponibilité de pièces. Rien d’alarmant à court ou moyen terme, mais il faudra éventuellement prévoir le coup. Cette auto a connu plus de succès aux États-Unis, où elle a été commercialisée avec trois groupes motopropulseurs : un tout électrique avec une autonomie de 143 km, un modèle à hydrogène ainsi que l’hybride rechargeable - le seul vendu chez nous.

Photo: Antoine Joubert

Au total, 2 680 Honda Clarity auront été vendues au Canada en un peu plus de 4 ans, l’année 2019 ayant été la plus populaire. Maintenant, sachez qu’une telle voiture affichant un si bas kilométrage peut se vendre entre 34 000 $ et 35 000 $ chez les marchands.

Une voiture qui s’est donc à peine dépréciée depuis sa mise en vente, alors que son prix variait de 40 000 $ à 44 000 $, avant que ne s’appliquent les crédits en vigueur.

