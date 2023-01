Étude : les meilleurs systèmes de conduite assistée en 2023

La conduite entièrement autonome n’est vraiment pas pour demain, mais comme vous le savez, la technologie à bord des véhicules actuellement permet une certaine forme de conduite assistée, voire mains libres dans quelques cas.

Comme il l’a fait dans les dernières années, le magazine américain Consumer Reports vient de tester à nouveau une douzaine de systèmes disponibles dans l’industrie afin de déterminer lesquels sont les plus efficaces et sécuritaires. Ces tests se sont déroulés à la fois sur un circuit fermé ainsi que sur des routes publiques.

En combinant les fonctions de maintien dans la voie et de régulateur de vitesse adaptatif, l’équipe a procédé à 40 tests différents sur chacun des véhicules et les a évalués selon cinq grands critères – capacités et performance; activation claire et sécuritaire; facilité d’utilisation; surveillance du conducteur; actions lorsque le conducteur ne réagit pas.

Photo: Ford

Le classement

Quels sont donc les meilleurs systèmes de conduite assistée en 2023? Selon Consumer Reports, BlueCruise de Ford (et par association ActiveGlide de Lincoln) vient de surpasser Super Cruise de General Motors. Les deux s’élèvent au-dessus des autres notamment parce qu’ils surveillent directement le conducteur avec une caméra infrarouge pour s’assurer que leur attention est maintenue sur la route et ils émettent une alerte dans le cas contraire, ou vont même jusqu’à ralentir le véhicule.

Avec son fameux Autopilote, Tesla dégringole de la deuxième position à la septième, ce qui ne correspond qu’à la moyenne des systèmes évalués. Consumer Reports dénonce le manque de surveillance efficace de l’attention du conducteur et le fait que Tesla n’a pas fait évoluer ses dispositifs de régulateur de vitesse adaptatif et de maintien dans la voie au fil des ans.

BlueCruise, Ford (ActiveGlide, Lincoln) – 84 points Super Cruise, Cadillac-GMC-Lincoln – 75 points Assistance à la conduite, Mercedes-Benz – 72 points Assistant de conduite professionnel, BMW – 69 points Toyota Safety Sense 3.0 (Système de sécurité Lexus+ 3.0) – 65 points IQ.Drive, Volkswagen (Aide à la conduite adaptative, Audi) – 62 points Autopilote, Tesla – 61 points Assistance sur l’autoroute, Rivian – 59 points ProPilot Assist, Nissan-Infiniti – 58 points Honda Sensing (AcuraWatch) – 58 points Assistance à la conduite, Volvo-Polestar – 53 points Assistance à la conduite sur l’autoroute, Hyundai-Kia-Genesis – 47 points

Photo: Cadillac

Ne pas surestimer le véhicule

Plusieurs systèmes créent un faux sentiment de confiance chez les conducteurs en leur faisant croire que le véhicule peut tout gérer. Or, si un imprévu survient (véhicule d’urgence, autre automobiliste imprudent, travaux routiers, etc.) et que le conducteur n’est pas prêt à reprendre le contrôle rapidement, le danger augmente.

« Les systèmes comme BlueCruise représentent un progrès important et peuvent rendre la conduite plus facile et moins stressante, par exemple sur l’autoroute et dans un bouchon de circulation, mais ils ne permettent pas du tout au véhicule de se conduire tout seul, explique Jake Fisher, directeur principal des essais automobiles chez Consumer Reports. Quand les conducteurs conçoivent leurs systèmes de la bonne bannière, ça peut être plus pratique et plus sécuritaire pour le conducteur. Quand ils le font de la mauvaise manière, ça peut devenir dangereux. »

