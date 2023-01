Salon de l'auto de Montréal : Nissan se renouvelle « de A à Z »

La marque Nissan renouvelle sa gamme de A à Z – littéralement.

Du multisegment électrique Ariya jusqu’au coupé sport Z, les visiteurs du Salon de l'auto de Montréal ont la chance d’admirer plusieurs de ces nouveautés en personne et sous un même toit pour la première fois au Canada.

Un Nissan Ariya à saveur rétro

Commençons avec l’Ariya, un véhicule résolument tourné vers l’avenir mais qui revêt pour l’occasion une allure bien spéciale à saveur rétro. On parle ici du concept Surfwagon, initialement présenté au Salon SEMA 2022 à Las Vegas.

Photo: Dominic Boucher

Nissan a voulu faire rêver et inspirer les propriétaires à adapter leur Ariya en fonction de leur mode de vie, dans ce cas-ci la passion du surf. Transformé en une sorte de « buggy » de plage, le VUS électrique conserve tout son côté pratique et en rajoute même avec un support à planches sur le toit. Par ailleurs, sa suspension est abaissée pour un style « low-rider » et une tenue de route qui promet d’être plus ferme.

Cela dit, l’élément qui frappe le plus sur le concept Surfwagon, c’est son habillage en vinyle qui imite des panneaux de bois. Combiné aux roues en acier de 20 pouces de couleur turquoise avec cache-moyeu en inox poli et aux pneus à flanc blanc, le résultat touche une corde nostalgique et ne manque pas de faire tourner les têtes!

Le sport à l’honneur avec la Coupe Nissan Sentra

Tel que mentionné plus tôt, la toute nouvelle Nissan Z de 400 chevaux est également sur place au Salon de l’auto de Montréal, de quoi plaire aux amateurs de voitures sport et de sensations fortes.

Dans la même optique, Nissan a décidé d’aménager un espace dédié à la Coupe Nissan Sentra en exposant la voiture de démonstration de cette série de course automobile exclusivement canadienne.

Photo: Dominic Boucher

Valérie Limoges, championne de l’édition 2022 de la Coupe Nissan Sentra et première femme à décrocher un titre de toutes catégories dans un championnat canadien de course automobile, sera également présente aux côtés du bolide qui lui a permis de remporter les grands honneurs.

Rappelons que le pilote professionnel de NASCAR Jean-François Dumoulin a joué un rôle essentiel dans le développement et les essais des Sentra de course pour en optimiser la performance sur la piste. Chaque exemplaire est construit à partir de la Sentra de base avec moteur de 149 chevaux et boîte manuelle, puis modifié par l’équipe de Motorsports in Action (MIA) de Saint-Eustache, la même qui s’était occupée des voitures de la Coupe Nissan Micra dans le passé.