Salon de l'auto de Montréal : Duo de nouveautés électriques chez Chevrolet

Chevrolet débarque avec une avalanche de nouveautés au Salon de l’auto de Montréal.

On y présentera notamment deux nouveaux véhicules entièrement électriques, mais les amateurs de modèles à essence ne seront pas en reste!

Chevrolet Silverado EV

Parmi les modèles les plus attendus sur nos routes, le Chevrolet Silverado EV est certainement au haut de la liste. Cette déclinaison 100% électrique du populaire Silverado prendra encore un peu de temps avant d’arriver chez les concessionnaires, mais les visiteurs du Salon de l’auto peuvent le voir de plus près dès maintenant!

Photo: General Motors

Construit à partir de la plateforme Ultium qui sert aussi au développement du GMC Hummer EV, le Silverado EV sera d’abord livrable en deux variantes bien distinctes afin de répondre aux besoins de différents types de consommateurs.

La version WT (Work Truck) développera une puissance de 510 chevaux et un couple de 615 livres-pied. La capacité de remorquage s’élèvera à 8000 lb tandis que la capacité de chargement dans la boite pourra atteindre 1200 lb. Quant à la variante RST, la puissance et le couple passeront respectivement à 660 chevaux et 780 lb-pi, alors que la capacité de remorquage sera maximisée à 10 000 lb.

Bien que les chiffres officiels se fassent encore attendre, Chevrolet estime que l’autonomie du Silverado EV avoisinera les 640 kilomètres. Il sera aussi possible de recharger rapidement le véhicule grâce à une puissance maximale admissible de 350 kW.

Chevrolet promet un prix de départ alléchant de 54 748 $ pour son Silverado EV, mais il faudra être patient. Les variantes RST, qui seront les premières à être livrées, seront plutôt offertes à un montant de plus de 120 000 $.

Photo: General Motors

Equinox EV

L’autre véhicule électrique présenté par Chevrolet au Salon de l’auto de Montréal est l’Equinox EV 2024. À l’instar du Silverado EV, ce VUS repose sur la plateforme Ultium, qui va servir à un grand nombre de modèles chez General Motors dans les prochaines années.

Avec l’Equinox EV, Chevrolet offre le choix entre deux batteries différentes pour cet utilitaire compact électrifié. Celles-ci permettent de profiter d’une autonomie de 400 à 480 km selon le modèle choisi. La puissance varie également entre 210 et 290 chevaux selon la taille de batterie retenue.

Photo: Chevrolet

Au-delà de son look inspirant et de ses technologies, c’est surtout le prix de l’Equinox EV qui risque de le rendre fort populaire auprès des automobilistes québécois. L’automne dernier, Chevrolet a pris le monde automobile par surprise en annonçant que le prix de départ de l’Equinox EV au Canada serait de 35 000 $. Cela le rendrait éligible à la totalité des subventions gouvernementales (12 000 $), ce qui en ferait un produit drôlement alléchant financièrement. Son arrivée chez les concessionnaires est prévue pour l’automne 2023 et on se questionne déjà sur la disponibilité de ce véhicule, dont les listes d’attente pourraient s’allonger rapidement.

Photo: Chevrolet

Des modèles à essence aussi en vedette

Les véhicules électriques, c’est bien, mais il y a aussi des nouveautés animées par des moteurs à essence qui sont présentées au kiosque de Chevrolet au Salon de l’auto de Montréal.

Les visiteurs peuvent notamment découvrir la nouvelle génération du Chevrolet Colorado. Cette camionnette s’amène notamment avec une version ZR2 pensée pour la conduite hors-route. Elle est animée par un moteur turbo de quatre cylindres dont la puissance peut grimper jusqu’à 310 chevaux.

Photo: Chevrolet

Enfin, les amateurs de performances peuvent se rincer l’œil avec la Corvette Z06 2023, un monstre pensé pour la piste dont on a réussi à extirper 670 chevaux bien sonnés. Cette bête américaine peut passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et atteindre une puissance maximale dépassant les 300 km/h.