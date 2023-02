Les meilleurs VUS intermédiaires à trois rangées de sièges en 2023

Parmi les VUS intermédiaires à trois rangées de sièges offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules ne sont pas aussi populaires que les VUS compacts, mais leurs ventes sont tout de même solides. Grâce à leurs sept ou huit places assises, ces modèles volumineux permettent aux familles nombreuses de voyager confortablement.

1-Kia Telluride/Hyundai Palisade

Le duo coréen a fait une entrée remarquée dans la catégorie des VUS intermédiaires à trois rangées de sièges. En effet, le Palisade et le Telluride ont directement grimpé à la première place! Bâtis sur la même plate-forme et utilisant le même moteur (un V6 atmosphérique de 3,8 litres), ils se différencient surtout au niveau du design.

Photo: Antoine Joubert

Le Telluride arbore une allure légèrement rafraîchie pour 2023, et hérite d’une version X-Line. Du côté du Palisade, on retrouve quelques mises à jour esthétiques et un tableau de bord modernisé habillé de nouveaux matériaux. On note également la disparition du modèle de base Essential et l’arrivée d’une version Urban.

Ces changements ne modifient pas fondamentalement les qualités de ces deux utilitaires, qui demeurent au sommet de la catégorie. Que ce soit la qualité de finition, le niveau d’équipement, l’espace intérieur, le roulement confortable ou le moteur V6, souple et suffisamment puissant, les deux véhicules cumulent les qualités.

Le principal reproche que l’on peut leur faire, c’est l’absence d’une variante électrifiée, qui commence à se faire sentir. En effet, le V6 consomme 11,3 L/100 km en conduite combinée, ce qui n’est pas négligeable. Pour le reste, ils continuent de dominer leur catégorie.

Photo: Julien Amado

Si vous hésitez entre l’un ou l’autre, sachez que leur conduite est très similaire et que c’est surtout le design extérieur et l’ergonomie de certaines commandes qui devraient vous aider à décider. Mais que vous craquiez pour un Telluride plus costaud ou un Palisade plus classique, il n’y a pas de mauvais choix entre ces deux VUS.

Le Toyota Highlander est un des modèles les plus vendus de sa catégorie. Ce succès va de pair avec une très bonne valeur de revente ainsi qu’une excellente fiabilité.

Pour l’année modèle 2023, le véhicule reçoit une nouvelle instrumentation numérique et un système multimédia revu. Cependant, la grande nouveauté, c’est que le moteur V6 tire sa révérence au profit d’un 4 cylindres turbocompressé de 2,4 litres. Les performances annoncées culminent à 265 chevaux et 310 lb-pi.

Photo: Toyota

Le principal avantage du Highlander, c’est la possibilité d’opter pour une version hybride. Cette motorisation, bien que moins puissante que celle à essence (243 chevaux combinés), profite d’un couple élevé à bas régime grâce à ses moteurs électriques. D’autre part, sa consommation de carburant est très réduite, à peine 6,7 L/100 km en conduite mixte. Un chiffre impressionnant pour un véhicule de cette taille.

Le Highlander souffre néanmoins de plusieurs défauts, notamment son espace intérieur moins important que les meilleurs VUS du segment, une pédale de frein manquant de mordant et une faible disponibilité chez les concessionnaires.

Photo: Antoine Joubert

Resté inchangé durant plusieurs années, le Nissan Pathfinder a été entièrement renouvelé en 2022. Une mise à jour qui lui a fait le plus grand bien, avec des progrès notables au chapitre de la tenue de route, de l’aménagement intérieur et de la connectivité. Pour l’année modèle 2023, le modèle Rock Creek, plus puissant (295 chevaux au lieu de 284) et davantage axé vers le hors route, arbore tous les codes stylistiques à la mode ces derniers temps.

Doté d’un roulement confortable, le Pathfinder est particulièrement bien adapté à notre réseau routier mal revêtu. Les sièges, dont le moelleux et le maintien méritent d’être soulignés, sont également un point fort. Suffisamment performant, le V6 de 3,5 litres est la seule option mécanique nichée sous le capot. Il n’y a pas encore de modèle hybride prévu pour le moment. Plébiscité par l’équipe du Guide de l’auto en 2023, le Pathfinder devra bientôt affronter le nouveau Mazda CX-90 ainsi que le Honda Pilot redessiné pour conserver sa place sur notre podium…