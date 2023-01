Jeep Cherokee 2023 : le V6 tire sa révérence

Le seul VUS compact d’entrée de gamme qui était encore disponible avec un V6 sur le marché canadien vient de perdre cet atout pour l’année-modèle 2023. En effet, le Jeep Cherokee revient avec une gamme simplifiée qui ne comprend que deux versions, deux moteurs à quatre cylindres… et des prix dépassant allègrement les 40 000 $.

Fini le V6 de 3,2 litres qui développait 271 chevaux et permettait au Cherokee de s’illustrer en remorquage avec une capacité allant jusqu’à 4 500 livres. Idem pour les versions Sport, X, North, Limited et Trailhawk Elite.

Celles qui restent sont les Altitude et Trailhawk. La première renferme exclusivement un moteur atmosphérique de 2,4 litres générant 180 chevaux et 171 lb-pi de couple. L’autre mise plutôt sur un moteur turbo de 2 litres qui fournit 270 chevaux et un couple de 295 lb-pi pour attaquer les sentiers avec plus d’aplomb, sans oublier sa capacité de remorquage de 4 000 livres. Les deux s’associent à une boîte automatique à neuf rapports et à un rouage intégral avec sélecteur de mode multiterrain.

Photo: Jeep

L’équipement de série des Cherokee Altitude et Trailhawk a été revu pour ajouter un écran multimédia de 8,4 pouces avec navigation et radio SiriusXM ainsi que diverses aides à la conduite, dont le régulateur de vitesse adaptif avec arrêt-départ, la surveillance des angles morts et de la circulation transversale arrière de même que le stationnement assisté perpendiculaire et en parallèle. Le Trailhawk reçoit aussi des phares de route automatiques, des roues de 17 pouces au fini noir et des sièges en cuir Nappa.

Avenir incertain

À ce moment-ci, beaucoup d’incertitude entoure le Jeep Cherokee et son avenir. Comme on vous le rapportait à la mi-décembre, l’usine de Belvidere, en Illinois, cessera indéfiniment ses activités le 28 février. C’est elle qui assemble le Jeep Cherokee depuis 2017. Les quelque 1 350 employés seront remerciés, mais certains pourront aller travailler ailleurs au sein du groupe Stellantis au fur et à mesure que des postes se libèrent.

Un dirigeant syndical a confié à Reuters que la production du VUS compact (ou de son remplaçant) serait déménagée à l’usine de Toluca, au Mexique, selon des documents internes de la compagnie.

Photo: Jeep

Même si la génération actuelle du Cherokee date de 2014 et que les ventes nord-américaines sont en forte baisse depuis quelques années, il serait surprenant que Jeep abandonne ce créneau.

D’un autre côté, il y a aussi le Compass, un modèle plus petit mais qui vient tout juste d’être modernisé et de recevoir un moteur plus puissant, accompagné d’un rouage intégral de série. Puis, très bientôt, la marque commencera à prendre des réservations pour son Jeep Recon, un utilitaire 100% électrique dont la production débutera en 2024. On sera en mesure de vous donner de plus amples informations au sujet de ce modèle dans les prochaines semaines, alors c’est à suivre.

