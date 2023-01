Suzuki dévoile un nouveau Jimny à quatre portes en Inde

L’automne dernier, Le Guide de l’auto a profité d’un passage en France pour faire l’essai du Suzuki Jimny, un authentique 4x4 de format sous-compact que nous n’avons malheureusement jamais eu au Canada. Nous savons que cet héritier des Samurai et Sidekick intéresse beaucoup de gens ici, alors lisez notre compte rendu si ce n’est pas déjà fait.

Maintenant, il ne faut surtout pas rater l’occasion de vous parler du nouveau Jimny à quatre portes, dévoilé cette semaine par la filiale indienne Maruti Suzuki lors de l’événement Auto Expo 2023 à Delhi.

Le modèle sera commercialisé en Inde plus tard en 2023 avant d’être exporté ailleurs dans le monde, plus précisément en Afrique et en Amérique latine. Il fait partie de la quatrième génération introduite en 2018.

Photo: Suzuki

Le design est essentiellement identique. Malgré ses deux portières supplémentaires, Suzuki prétend que ce Jimny allongé offre la même expérience de conduite que le modèle régulier. S’étirant sur 3,99 mètres (avec un empattement de 2,59 mètres) et large de 1,65 mètre, il possède une banquette arrière spéciale mais conserve bien sûr la possibilité de rabattre les sièges avant complètement à plat pour une sieste improvisée.

Photo: Suzuki

Outre le fait d’être plus long d’une bonne trentaine de centimètres, le nouveau Jimny se veut considérablement plus lourd. À 2 668 livres (1 029 kg), il traîne un excédent de plus de 200 livres (91 kg). Son moteur à quatre cylindres de 1,5 litre développe toujours 101 chevaux et 96 lb-pi de couple. Rien d’électrisant, encore une fois. Des boîtes manuelle à cinq rapports et automatique à quatre rapports sont disponibles, tandis que le système à quatre roues motrices comprend un boîtier de transfert avec gamme basse.

Hors route, le Jimny à quatre portes adopte des angles d’attaque, de rampe et de sortie de 36, 24 et 50 degrés, respectivement. À titre de comparaison, le modèle à deux portes a des angles des 37, 28 et 49 degrés. La garde au sol est la même, cependant, à savoir 8,2 pouces.

Photo: Suzuki

Pour ce qui est des commodités, Suzuki a installé des phares à DEL de série avec lave-phares et un écran multimédia plus moderne.

À défaut de le voir rouler sur nos routes, nous espérons avoir l’occasion d’essayer ce nouveau Jimny lors d’un prochain voyage à l’étranger!

