Que pensez-vous de la Suzuki SX4 comme modèle d'occasion ?

Bonjour,

J’ai un budget extrêmement limité pour l’achat d’une voiture usagée et j’aimerais connaître votre opinion sur la Suzuki SX4. Je cible une voiture d’environ 200 000 km.

Bonjour André,

Sachez d’abord que Suzuki a cessé ses activités au Canada il y a maintenant dix ans. La voiture que vous convoitez sera donc âgée de dix à quinze ans, ce qui m’amène à vous recommander de ne pas vous fier au kilométrage du véhicule. D’une part, parce qu’il est possible que ce dernier ait été trafiqué (20 à 25% de risques) mais aussi parce qu’à cet âge, l’état général du véhicule prédomine sur le kilométrage. Vous trouverez ainsi des SX4 de 250 000 km en excellent état et des modèles de 150 000 km à fuir comme la peste. Il est d’ailleurs évident que pour éviter de grosses dépenses, une inspection complète de la voiture est de mise.

À titre d’information, la SX4 est une voiture redoutable et très solide, dont le seul défaut est d’être gourmande à la pompe. Elle consommera entre 9 et 10 L/100 km, que vous optiez ou non pour le rouage intégral. Sur le plan technique, les versions à hayon avec rouage intégral sont à mon sens les plus intéressantes, que vous optiez pour l’automatique ou la manuelle.

Toutefois, sachez que les modèles datant de 2011 à 2013 ont été offerts avec une boîte automatique à variation continue qui était plus fragile que l’automatique à quatre rapports. Je vous recommanderais donc de cibler davantage un modèle équipé de cette boîte, si vous désirez une automatique.

Quant à la disponibilité des pièces, elle deviendra évidemment plus complexe au cours des prochaines années, puisque Suzuki n’est désormais plus dans l’obligation de pouvoir fournir des pièces de rechange. Certains marchands et anciens concessionnaires Suzuki exploitant aujourd’hui d’autres bannières tiennent toujours un certain lot de pièces, mais vous aurez davantage de facilité en vous tournant vers l’après-marché ou la pièce usagée, dans des centres de recyclage.

