En vidéo : on a testé le Vegas Loop de la Boring Company

En ce début d’année 2023, j’ai eu la chance de retourner au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, cette immense foire commerciale de la techno. En sortant un peu des centres de conférences on peut tomber sur des projets étonnants comme le Vegas Loop.

Qu’est-ce donc que ce Vegas Loop? C’est un projet de tunnel qui relie l’aile Ouest du Las Vegas Convention Center à l’aile Sud. Ce n’est pas un très long tunnel: 2,74 km. Derrière ce projet, Elon Musk et sa Boring Company, une entreprise qui se spécialise dans la construction rapide de tunnels.

Le tunnel a été inauguré en avril 2021. Il fourmille de véhicules Tesla avec chauffeurs qui transportent des passagers d’un bout à l’autre. Comme un métro, mais sans les wagons ou les rails! Ce trajet qui pourrait prendre 45 minutes à la marche prend maintenant deux petites minutes!

Photo: Boring Company

Premières impressions

Après cette expérience, le projet de Vegas Loop m’a semblé incomplet. Ce genre de tunnel doit être accessible aux automobilistes ou encore automatiser le transport de personnes. Ce n’est pas un concept très novateur, c’est très « ordinaire »… mais c’est efficace. La vitesse maximale est de 64 km/h (40 mph). Dans un tunnel, les conditions sont facilement contrôlables, et il est évident qu’on se dirigera éventuellement vers des navettes, wagons totalement autonomes, plus rapide et évidemment qui nous transporteront sur de plus longues distances.

L’idée de creuser des tunnels pour éliminer une partie de la circulation routière est intéressante.

Photo: Boring Company

La Boring Company a ce qu’il faut pour amener ce concept plus loin et à la fine pointe des technologie liées aux déplacements: rapides et autonomes.