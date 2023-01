Ram 1500 Revolution : cinq choses à savoir

Dans la course à l'électrification des camionnettes pleine grandeur, Ford a dégainé en premier avec son F-150 Lightning. Puis c'est General Motors avec les GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV qui s'est lancé dans la course.

En ce début d'année 2023, c'est au tour de Ram de présenter son futur modèle électrique, sous la forme d'un concept. C'est dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas que Stellantis a dévoilé sa vision de la camionnette électrifiée avec le Ram 1500 Revolution. Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Pas encore le modèle définitif

Le véhicule que vous avez sous les yeux n'est pas le Ram 1500 électrique que vous pourrez acheter, il s'agit encore d'un concept. Le modèle de série sera présenté plus tard cette année et devrait être commercialisé en 2024. Si le design du camion vous plaît, sachez que Ram a précisé que la version de série devrait conserver une grande partie des lignes du véhicule concept.

Photo: Stellantis

Une version avec un moteur à essence

Quelques jours après la présentation du véhicule, Ram a précisé que le modèle de série serait disponible avec une génératrice à essence (range extender). Le moteur à combustion aurait pour mission de recharger la batterie, mais pas de faire tourner les roues, à la manière de la défunte BMW i3 qui proposait aussi cette possibilité.

En commercialisant une autre solution technique que Ford et General Motors qui n'utilisent que des batteries, Ram pourrait séduire des acheteurs inquiets de la baisse de l'autonomie en hiver ou lors du remarquage de lourdes charges.

Photo: Stellantis

Un aménagement intérieur innovant

Ram a prévu des glissières dans la cabine pour les sièges et la console centrale qui peuvent être disposés selon les besoins des occupants. On retrouve aussi des glissières identiques sur toute la longueur de la caisse, ce qui permet de la rendre plus pratique.

On note aussi la présence d'une cloison escamotable entre la boîte et la cabine. Un agencement qui permet de charger des objets pouvant mesurer jusqu'à 18 pieds! Une longueur bien plus grande que n'importe quelle camionnette à caisse longue actuellement sur le marché. Autre avantage de cette fameuse cloison, des strapontins fixés dessus permettent de disposer d'une troisième rangée de sièges. Ces derniers sont amovibles, pour maximiser l'espace intérieur avec deux rangées de sièges seulement.

Espérons que tous ces éléments seront repris sur le modèle de série...

Photo: Stellantis

Un coffre à l'avant et les fameux RamBox

Comme beaucoup de véhicules électriques, le Ram 1500 Revolution peut loger des affaires dans un coffre à l'avant. La capacité n'a pas été communiquée, mais il nous semble plus petit que celui du Ford F-150 Lightning sur les photos. Les espaces de rangement RamBox sont également présents. Commandés électriquement, leur largeur est également plus importante qu'à bord des Ram à essence vendus actuellement.

Toujours au chapitre des aspects pratiques, les portes antagonistes libèrent un immense espace pour grimper à bord de la cabine. Toutefois, il est possible que cette disposition disparaisse dans le véhicules définitif. En effet, il est plus difficile de conserver une rigidité suffisante lors des tests de collision avec de telles portes.

Photo: Stellantis

Quelques chiffres

Le constructeur américain n'a pas dévoilé toutes les données techniques retenues pour son futur camion électrique. Pour l'heure, nous savons que le Ram 1500 Revolution bénéficiera du rouage intégral grâce à deux moteurs (un à l'avant et un à l'arrière), mais nous ignorons sa puissance. Le camion sera aussi doté des quatre roues directrices, avec des roues postérieures pouvant pivoter jusqu'à 15 degrés.

La capacité de la batterie et l'autonomie totale n'ont pas encore été dévoilées. Mais Stellantis a tout de même précisé que le Ram Revolution bénéficierait de la technologie 800 volts et que la recharge sur une borne rapide de 350 kW permettrait de récupérer 160 km d'autonomie en 10 minutes.

Enfin, Ram a aussi présenté une borne de recharge pour la maison au nom évocateur, le Ram Charger, qui permet de faciliter la vie des propriétaires, notamment grâce à la technologie de recharge par induction.

