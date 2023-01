Sièges d'auto pour enfants : ce que dit la Loi

Que vous magasiniez pour un véhicule neuf ou d’occasion, il y a plusieurs points à surveiller et éléments à considérer si vous avez une famille, surtout avec un ou plusieurs bébés, sinon de jeunes enfants. Nous en avons d’ailleurs parlé dans un précédent article destiné aux nouveaux parents

L’espace dans le coffre, l’accès aux places arrière, les diverses commodités à bord et les dispositifs de sécurité comme l’alerte d’occupant arrière sont au nombre, sans oublier bien entendu tout ce qui concerne les sièges pour enfants et les façons de les attacher.

Par exemple, saviez-vous qu’il n’est pas toujours nécessaire d’enlever un siège de bébé installé à la deuxième rangée pour avoir accès aux places de troisième rangée? Certaines compagnies comme Nissan/Infiniti ont développé des mécanismes qui permettent d’incliner et de glisser le siège de deuxième rangée même avec un siège de bébé en place. Pratique!

Photo: General Motors

Des règles à respecter

On ne rigole pas avec la sécurité des enfants en voiture. Selon CAA-Québec, un siège d'auto adéquat et correctement installé peut réduire jusqu'à 70% les risques de décès ou de blessures graves lors d'un accident de la route.

Depuis le 18 avril 2019, le Code de la sécurité routière du Québec stipule que seul un enfant qui mesure au moins 145 cm ou qui est âgé d’au moins 9 ans peut utiliser la ceinture de sécurité seule.

Si l'enfant n'est pas assez grand et que ses jambes ne sont pas assez longues pour qu'il puisse plier les genoux sur le rebord de la banquette, il n'est pas prêt à utiliser la ceinture de sécurité sans siège. Il faut donc continuer à utiliser un siège d'appoint qui correspond à son poids et à sa taille, même si l'enfant mesure 63 cm (25 po) ou plus en position assise. »

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle aussi qu’un enfant doit être placé dans un banc de bébé jusqu’à ce qu’il ait atteint un poids de 10 kg, dans un siège d’enfant s’il pèse plus de 10 kg et moins de 18 kg, et dans un siège d’appoint seulement s’il pèse plus de 18 kg.

Le Réseau de vérification de sièges d’auto pour enfants, mis sur pied par la SAAQ en collaboration avec CAA‑Québec, est présent un peu partout dans la province. Ce sont des concessionnaires automobiles, des garages, des corps policiers ainsi que des Centres de santé et de services sociaux qui ont reçu une formation selon des normes soutenues.

Photo: General Motors

N’oubliez pas la date d’expiration

Même les sièges d’auto pour enfants ont une date d’expiration. En effet, avec le temps, le plastique du siège et les sangles peuvent s’endommager et ne pas bien faire leur travail en cas d’impact. Si aucune loi ne l’exige présentement, il est important de les changer une fois leur durée de vie utile atteinte. Cette information est généralement indiquée sur le siège, de même que sa date de fabrication. Si vous ne la trouvez pas, n’hésitez pas à contacter le fabricant pour l’obtenir.

Le Gouvernement du Canada propose également une liste qui résume la durée de vie utile des différents modèles de sièges pour enfants vendus sur le marché. Selon les marques, celle-ci peut varier entre 6 et 12 ans.