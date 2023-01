Le Volvo EX90 sera équipé de la cartographie Google HD Maps

C’est à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) qui bat son plein actuellement à Las Vegas que Volvo a annoncé qu'elle ajoutera la cartographie Google HD Maps à son nouvel utilitaire électrique EX90.

Celui que le constructeur caractérise comme étant l’un des utilitaires à trois rangées les plus sécuritaires sur le marché ajoutera cette technologie à sa longue liste d'instruments, de capteurs et de radars qui travaillent ensemble pour mieux comprendre l'environnement dans lequel le véhicule se trouve.

Google HD Maps apporte essentiellement des informations très détaillées sur l'état de la route et la localisation. Il s'agit d'un élément clé du cheminement vers l'amélioration des fonctions de conduite semi-autonome du constructeur, comme l'assistance au changement de voie et la technologie Pilot Assist de Volvo Cars, mais aussi vers les technologies de conduite entièrement autonome.

«L'ajout de Google HD Maps dans notre future gamme de voitures marque une expansion de notre collaboration stratégique avec Google, reflétant notre engagement à travailler avec des leaders technologiques», déclare Javier Varela, COO et directeur général adjoint. «La mise en œuvre de Google HD Maps dans nos voitures nous aidera à offrir à nos conducteurs une expérience de conduite plus agréable et, à l'avenir, à contribuer à l'introduction de la conduite autonome sûre.»

Photo: Volvo Cars

Plus d'un million de véhicules mis à jour

Volvo dévoile également sa toute dernière mise à jour sans fil over-the-air (OTA), qui consiste en des fonctionnalités de Google Assistant permettant aux conducteurs d'effectuer des actions telles que la vérification du niveau de carburant, le démarrage de la climatisation ou l'état de la batterie par la commande habituelle " Hey Google " via un appareil Google connecté.

Volvo a également ajouté la technologie Care Key à cette dernière mise à jour OTA. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de limiter la vitesse maximale lorsque, par exemple, le véhicule est entre les mains d'un conducteur moins expérimenté.

Cette mise à jour vient également avec diverses corrections de bogues et d'améliorations de la stabilité générale des systèmes.

Volvo affirme avoir mis à jour plus d’un million de véhicules dans 68 marchés jusqu’à présent avec la technologie over-the-air.

En vidéo: Gabriel Gélinas présente le Volvo EX90 2024