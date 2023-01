Concept BMW i Vision Dee : quand le virtuel rencontre le réel

BMW a choisi le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas pour la première mondiale de son nouveau véhicule concept appelé i Vision Dee, pour Digital Emotional Experience.

Aux dires de BMW, ce concept permet la fusion du monde réel avec le monde virtuel et présage l’intégration de nouvelles fonctionnalités aux modèles de série de la Neue Klasse dont l’arrivée est programmée pour 2025.

BMW est passé maître dans l’art de se servir de véhicules concept pour présenter de nouvelles technologies ou pour signaler de nouvelles orientations en matière de design. Il suffit de comparer le récent VUS iX à motorisation électrique à celui du concept Vision iNext pour s’en rendre compte. En septembre 2021, au Salon IAA de Munich, la marque bavaroise a présenté le concept i Vision Circular, conçu selon les principes fondamentaux de l’économie circulaire en utilisant des matériaux recyclés et recyclables. Ce concept de circularité fera partie de l’ADN des modèles de la Neue Klasse, tout comme celui de la fusion entre les mondes physique et numérique présagé par le concept i Vision Dee.

« Avec le concept i Vision Dee, nous exprimons ce qui devient possible quand le matériel (hardware) fusionne avec le logiciel (software). De cette façon, nous pouvons pleinement exploiter le potentiel de digitalisation afin de transformer le véhicule en un compagnon intelligent. Voilà l’avenir des constructeurs automobiles et de BMW : la fusion de l’expérience virtuelle avec le plaisir de conduire. » déclare Oliver Zipse, chef de la direction de BMW AG. « Au même moment, le concept i Vision Dee représente une autre étape du développement de la Neue Klasse. Avec cette vision, nous regardons loin dans l’avenir tout en soulignant l’importance de la digitalisation pour nos prochaines générations de véhicules. »

Photo: BMW

Un look minimaliste

Côté design, cette fusion s’exprime par le look minimaliste de cette berline tricorps dont les éléments de style propres à la marque bavaroise, comme la calandre réniforme, les blocs optiques circulaires ou le Hofmeister Kink, sont ici ré-interprétés sous forme d’icônes caractérisées par le mot phygital (contraction des mots anglais physical et digital) par BMW.

L’expérience numérique proposée par le concept i Vision Dee débute par un scénario d’accueil personnalisable intégrant éléments graphiques et effets lumineux et sonores. Aussi, les blocs optiques et la calandre peuvent prendre différentes formes permettant au véhicule de reproduire des expressions faciales afin de communiquer avec les personnes qui l’entourent. Le concept i Vison Dee peut même afficher l’avatar de son conducteur sur son vitrage latéral.

Photo: BMW

Une palette de 32 couleurs

L’an dernier au CES, BMW a présenté un BMW iX dont la couleur extérieure pouvait varier entre le blanc et le noir au moyen d’une nouvelle technologie appelée E Ink. Le concept i Vision Dee va encore plus loin puisque 32 couleurs différentes peuvent s’afficher sur sa carrosserie recouverte d’une pellicule appelée e Paper, laquelle est divisée en 240 segments pouvant être contrôlés individuellement. Résultat, le concept i Vision Dee émule presque un caméléon, ses surfaces extérieurs pouvant afficher une multitude de couleurs et permettant un degré de personnalisation encore jamais vu dans l’industrie automobile.

Photo: BMW

Visualisation tête-haute sur la pleine largeur du pare-brise

L’aspect minimaliste se transpose également dans l’habitacle où l’on remarque le volant comportant une seule branche, laquelle sert d’interface tactile alors que des touches lumineuses apparaissent selon les mouvements du doigt du conducteur.

Avec le concept i Vision Dee, BMW présente une nouvelle approche pour le système de visualisation tête-haute, soit celui de projeter du contenu sur diverses parties du pare-brise ou encore sur sa pleine largeur. La sélection des contenus s’opère au moyen du BMW Mixed Reality Slider, lequel est intégré à la planche de bord et permet au conducteur d’en sélectionner plusieurs types.

Ainsi, le conducteur peut opter pour une visualisation qualifiée d’analogue en n’affichant que les informations relatives à la conduite, mais il peut aussi ajouter quatre autres types de contenu notamment la communication, la réalité augmentée, et même l’accès à des mondes virtuels. Afin de contribuer à cette expérience immersive, le vitrage du concept i Vision Dee peut s'obscurcir de façon à isoler le conducteur du monde extérieur. Toutes ces innovations feront partie de l’arsenal technologique de la Neue Klasse.

« Avec le concept i Vision Dee, nous faisons la démonstration que la voiture peut s’intégrer de façon très fluide dans la vie numérique de son conducteur et devenir un compagnon de confiance, le véhicule lui-même devenant votre portail vers un univers numérique avec le conducteur toujours en contrôle » s’exprime Adrian van Hooydonk, chef du design de BMW. « Avec une bonne implémentation, la technologie va créer des expériences qui en valent la peine, va contribuer à faire de vous un meilleur conducteur et va permettre de rapprocher les humains et les machines. »

Selon BMW, l’avenir de la marque est électrique, circulaire et numérique, et le concept i Vision Dee représente un nouveau jalon dans le développement de ses éventuels modèles de série.

