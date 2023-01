5 conseils pour conduire sur les Autobahn en Allemagne

Les autoroutes allemandes, les fameuses Autobahn , nourrissent beaucoup de fantasmes chez les amateurs d’automobile.

Alors que la quasi-totalité des pays impose des limitations de vitesse sur leurs routes et voies rapides, l’Allemagne fait figure d’exception. En effet, de nombreuses autoroutes germaniques sont dépourvues de limites de vitesse. Le Code de la route recommande de rouler à 130 km/h, mais on laisse le soin au conducteur d’adapter sa vitesse selon les circonstances.

Avec une voiture puissante, il est donc possible de rouler à 150, 200 ou 250 km/h sans risquer de perdre son permis. Toutefois, ce privilège vient aussi avec quelques contraintes et il est important de se rappeler que les autoroutes allemandes ne sont pas des pistes de course. De fait, elles ne doivent pas se transformer en défouloirs pour amateurs de conduite trop frustrés chez eux.

L’équipe du Guide de l’auto a souvent eu l’occasion de conduire sur les Autobahn. Si vous envisagez de voyager en Allemagne, voici nos conseils pour éviter que votre escapade autoroutière ne se transforme en cauchemar.

Une vitesse illimitée, mais pas partout

Sur une Autobahn, il ne suffit pas de rentrer sur l’autoroute pour conduire à la vitesse que l’on souhaite. Le panneau qui vous indique que vous pouvez rouler sans limites est un cercle blanc barré de cinq bandes noires. Il faut attendre d’avoir passé ce panneau avant d’appuyer plus franchement sur l’accélérateur.

Photo: StVO

Plusieurs portions sont limitées avec des panneaux fixes, notamment dans les zones dangereuses, ou à l’approche des villes. Il y a aussi des portiques lumineux qui peuvent faire varier la vitesse autorisée selon les circonstances, s’il pleut, s’il neige ou si des ouvriers réparent la chaussée par exemple.

Dans certaines sections illimitées, vous pouvez voir des panneaux indiquant 80, 100 ou 120 km/h, avec un carré blanc portant la mention « bei Nässe », que l’on peut traduire par « si mouillé ». Cela signifie que s’il pleut ou que la route est mouillée, il faut ralentir et respecter la vitesse indiquée.

Photo: StVO

Mis à part quelques conducteurs peu scrupuleux, la majorité des usagers respectent les vitesses imposées par les panneaux. Nous vous conseillons de faire pareil car les contraventions peuvent atteindre des sommets... Si vous roulez à 200 km/h dans une zone de 120 km/h, le montant de l’amende peut atteindre 700 euros (1 000 $) assorti d’une interdiction de conduire sur le territoire allemand.

Regarder devant… mais aussi derrière!

Avec l’augmentation de la vitesse, votre champ de vision se réduit. À cet inconvénient s’ajoute le fait que l’on parcourt une plus grande distance que d’habitude. Lorsque vous roulez à 120 km/h, votre véhicule parcourt 33 mètres par seconde. À 200 km/h, le chiffre grimpe à 55 mètres par seconde! Par conséquent, il est essentiel que tous vos sens soient en alerte et que vous soyez pleinement concentré sur votre conduite. Pensez également à augmenter les distances de sécurité avec les véhicules autour de vous.

À ce propos, les conducteurs freinent généralement énergiquement quand une limitation de vitesse se présente. Raison de plus pour conserver une bonne distance avec la voiture devant vous. De votre côté, ne perdez pas de vue que si vous roulez à 200 km/h, il vous faudra aussi perdre beaucoup de vitesse très rapidement. Donc n’hésitez pas à appuyer franchement sur la pédale de frein pour revenir à la vitesse adéquate.

À l’inverse, si vous voulez dépasser quelqu’un, ne le collez pas. Les Allemands ne lambinent jamais sur la voie de gauche, et se rabattent dès qu’ils le peuvent. Attendez quelques secondes et la voie devrait se libérer rapidement.

Au Québec, il n’est pas rare de voir un flot ininterrompu de véhicules sur la voie de gauche, et la voie de droite à peu près vide. Sur les Autobahn, c’est tout le contraire! Les policiers peuvent d’ailleurs vous remettre une contravention si vous êtes sur une voie trop à gauche sans raison.

Mais au-delà de l’amende encourue, c’est surtout le danger que cela représente. Même si vous roulez à 190 ou 200 km/h avec votre berline de location, il peut y avoir une Porsche 911 Turbo qui déboule derrière vous à 260 km/h! Donc surveillez régulièrement vos rétroviseurs… mais pas trop non plus parce qu’il ne faut pas perdre de vue ce qu’il se passe devant. Tout est une affaire de bon dosage.

Photo: Le Guide de l'auto

Garder la tête froide

On ne va pas se mentir, rouler vite c’est plaisant. Mais il est crucial de garder les pieds sur terre sur les portions illimitées. Il s’agit d’une autoroute, pas d’une piste de course. Il y a d’autres usagers, des camions, des motos, etc. Le fait qu’il soit possible de rouler vite ne signifie pas que vous avez le droit de le faire n’importe quand et n’importe comment.

Si le trafic est peu dense, que le temps est clair et la route bien droite, faites-vous plaisir et laissez grimper la vitesse. Ralentissez si les conditions météorologiques ou de circulation ne le permettent pas. À quelques exceptions près, la majorité des usagers de la route modèrent leur vitesse si c’est nécessaire, même sur les portions illimitées.

Photo: StVO

Il est aussi important d’adopter une vitesse en adéquation avec les capacités de votre véhicule et de l’état de la route. Toutes les voitures n’ont pas un niveau d’adhérence ou des capacités dynamiques identiques. Débouler dans une grande courbe à 180 km/h avec une sous-compacte aux pneus étroits et à la direction rendue floue par la vitesse n’est pas très sécuritaire. Au contraire, vous pouvez rouler à 220 km/h sans aucun danger dans une sportive accomplie ou une grosse berline puissante.

Enfin, si vous n’avez jamais conduit à haute vitesse ou que vous êtes un jeune conducteur peu expérimenté, nous vous conseillons d’augmenter votre vélocité graduellement, quel que soit le véhicule que vous conduisez. Il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers.

Dernier point, lors d’un accident si les autorités établissent que vous rouliez à une vitesse excessive considérant les conditions, vous pourriez être tenu partiellement responsable. Gardez toujours cela à l’esprit avant d’enfoncer la pédale de droite à fond.

Attention à la fatigue

Lorsque l’on roule à 150 ou 200 km/h pendant un certain temps, notre cerveau s’habitue au défilement, tant et si bien que l’impression de vitesse diminue. Pourtant, on continue de rouler très vite. Et au fil des kilomètres, la fatigue peut s’installer. Cela diminue les réflexes et sur une portion illimitée cela ne pardonne pas. Conduire à très haute vitesse demande beaucoup plus de concentration et d’implication que ce à quoi on est habitué au Québec. N’hésitez pas à faire des pauses ou à ralentir la cadence si vous sentez que vos capacités cognitives diminuent.

Par ailleurs, méfiez-vous de l’accoutumance à la vitesse lorsqu’une portion illimitée prend fin. Si vous roulez à 220 km/h depuis plusieurs minutes, repasser à 120 km/h voire à 80 km/h vous semblera très lent. Surveillez bien votre vitesse pour éviter de la dépasser de manière involontaire.

Quelques précisions supplémentaires

Le permis de conduire canadien permet de conduire en Allemagne pendant 6 mois. Le permis international n’est pas indispensable.

Au moment de louer votre véhicule, assurez-vous de prendre les assurances adéquates pour être couvert en cas de problème. Particulièrement si vous optez pour un modèle de luxe ou à tendance sportive dont la valeur est élevée.

Le réseau autoroutier allemand est globalement bien revêtu, bien mieux qu’au Québec. Cependant, il y a parfois des endroits où l’asphalte est moins beau, et des portions plus sinueuses avec des courbes aveugles, notamment dans le sud du pays près des montagnes. Même si la vitesse est théoriquement illimitée, foncer à plus de 200 km/h dans ces conditions n’est pas très prudent.

Lorsqu’il y a de la congestion sur les autoroutes allemandes, il faut serrer à gauche si vous êtes sur la voie la plus à gauche et à droite sur la voie opposée pour créer un corridor de sécurité pour faciliter l’intervention des véhicules d’urgence.

L’hiver n’est pas aussi rigoureux que le nôtre, mais la température peut descendre sous 0°C et il peut neiger abondamment surtout dans le sud du pays. Les véhicules de location étant généralement montés avec des pneus « toutes saisons » au lieu de vrais pneus d’hiver, gardez à l’esprit que le niveau d’adhérence sera moindre que ce que vous connaissez au Québec avec des bons pneus d’hiver.