Audi Q5 ou Acura RDX?

Que choisiriez-vous entre l’Audi Q5 et l’Acura RDX? Je possède actuellement un RDX mais si vous me conseillez plutôt le Q5, ce serait mon premier véhicule allemand et je crains les frais d’entretien.

Bonjour Marie-Hélène,

L’Acura RDX comme l’Audi Q5 sont deux produits très convaincants. Du côté d’Acura, vous aurez davantage d’espace et de confort alors qu’avec Audi, une conduite un peu plus sportive et acérée. Le RDX se distingue aussi par ses qualités dynamiques qui sont nettement plus impressionnantes que celles du modèle de précédente génération. D’une part, en raison de la vivacité de son moteur, de l’autre parce qu’il bénéficie d’un rouage intégral drôlement plus performant.

Photo: William Clavey

Chez Audi, vous remarquerez également que le Q5 a pris quelques rides. Il s’agit encore d’un produit très attrayant, mais il faut s’attendre à une refonte complète d’ici peu. Quant à la fiabilité, on peut se réjouir du fait qu’il soit l’un des Audi les plus rassurants à ce chapitre. Cela dit, il est clair que les coûts d’entretien et les risques de défaillances sont plus élevés que chez Acura.

Maintenant, si vous prenez une location d’au maximum 48 mois, vous n’aurez rien à défrayer de plus du côté d’Audi. Les plans d’entretien sont raisonnables et la garantie de base couvre le véhicule pour la durée de la location, au même titre que chez Acura.

Photo: Audi

Ne connaissant donc pas les détails de vos besoins, je m’avancerais ainsi à dire que pour le long terme, vous serez probablement plus satisfaite avec Acura.

Cependant, si vous avez l’habitude de remplacer votre véhicule tous les trois ou quatre ans, écoutez plutôt votre cœur, parce qu’ici, il n’y a pas de mauvais choix.

