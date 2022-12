Chevrolet Bolt EV : un autre rappel pour risque d'incendie

Chevrolet Bolt EV 2022 : les deux erreurs que GM ne doit pas refaire

On connaît l’histoire : General Motors a dû émettre un rappel l’an dernier, à titre préventif, pour la totalité des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV produites à ce jour, soit environ 142 000 unités dont plus de 10 000 au Québec, afin de remplacer les batteries du fournisseur LG.