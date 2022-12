Balado : les McLaren Artura et Toyota Prius mises à l’essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Toyota Prius 2023 et McLaren Artura 2023 récemment mises à l’essai.

Toyota Prius

De son côté, Germain s’est déplacé en Californie pour conduire la cinquième génération de la Prius, dont on célèbre le 25e anniversaire cette année. Plus jolie, mais également plus coûteuse, la Prius 2023 est un produit plus abouti et mature que par le passé. Malgré une hausse considérable de la puissance – elle développe dorénavant 196 chevaux –, elle conserve une consommation impressionnante de 4,8 L/100 km.

Il mentionne que la taille des jantes est passée de 15 à 19 pouces tout en déplorant le fait que la visibilité arrière ne soit pas optimale. Il précise que la Prius n’est offerte qu’avec les quatre roues motrices au Canada (sauf la version Prime). Le système est bonifié et il est fonctionnel à toute vitesse. La nouvelle Prius arrivera en concession dès le début de l’année 2023. Il faudra attendre jusqu’au printemps pour la commercialisation de la version Prime dont l’autonomie sera améliorée.

McLaren Artura

Quant à Antoine, il a été enchanté par la McLaren Artura qu’il qualifie de l’une des plus belles voitures actuellement sur le marché. Il insiste sur le fait que le constructeur britannique connaît des difficultés financières et qu’il a tout misé sur ce modèle qui intègre la technologie hybride rechargeable.

Elle est animée par un moteur V6 biturbo qui travaille de pair avec un moteur électrique et une transmission séquentielle à huit rapports. Il a particulièrement apprécié la sonorité du moteur à essence qui chante jusqu’à 8500 tours/minute. Il précise tout de même qu’il faut faire des acrobaties pour s’installer à bord. Elle est offerte à partir de 276 500 $.

