Kia Telluride 2023 : si seulement on en avait

Avec à peine 3 500 unités écoulées au pays l’an dernier, on pourrait croire que le public canadien boude le Telluride, sur notre marché depuis maintenant plus de trois ans. Ne soyez toutefois pas dupes. Si les ventes sont si faibles, c’est simplement parce que les Américains accaparent pratiquement toute la production.

À preuve, près de 100 000 unités ont trouvé preneur l’an dernier au pays de l’Oncle Sam, Kia préférant évidemment les écouler là où l’argent a une plus grande valeur. Et attention, non seulement les Telluride entrent au compte-gouttes au Canada, mais il faut savoir que les revendeurs et même les concessionnaires de la marque tirent profit des modèles d’occasion pour les exporter vers les États-Unis, où ils en obtiennent un meilleur prix.

C’est donc dire que les unités qui roulent de notre côté de la frontière sont rares et extrêmement convoitées. Ne soyez pas étonnés de constater une hausse des prix de ces modèles, ainsi qu’une valeur incroyable sur le marché d’occasion.

Photo: Antoine Joubert

La bonne formule

Le Telluride, qui tire son nom d’une ville du Colorado, a visé en plein dans le mille. Look aguichant et musclé, habitacle spacieux, excellent moteur V6 sans turbocompression et de l’espace à revendre pour tous les occupants. Difficile également de passer sous silence la richesse de son équipement, bien qu’il faille monter en gamme pour obtenir certaines caractéristiques dont les automobilistes ne souhaitent pas se passer. Et puis, à la demande générale, il parvient à remorquer des charges atteignant 5 000 livres sans broncher. Surtout lorsqu’on lui greffe la suspension arrière autonivellante, qui fait toute la différence.

En 2020, j’ai eu la chance de conduire le Telluride sur plus de 5 000 kilomètres pour découvrir à quel point sa mécanique est bien réglée. Sur la route, son V6, un des meilleurs du segment, enregistre une moyenne de consommation oscillant autour des 9 L/100 km. La souplesse de cette mécanique combinée au rendement exemplaire de la boîte à huit rapports nous le fait préférer à toute autre motorisation du segment, peut-être même à celle du Honda Pilot qui se renouvelle pour 2023. Bref, une motorisation de choix, bien qu’il s’agisse de la seule disponible.

Naturellement, Kia la jumelle à un rouage intégral offrant de multiples possibilités en matière de conduite hors route, particulièrement si vous optez pour la nouvelle déclinaison X-Pro. Cette dernière voit sa suspension rehaussée de 213 mm, et troque ses jantes de 20 pouces contre celles de 18 pouces. Une monte pneumatique certes plus agressive, mais mieux adaptée aux conditions routières du Québec.

Photo: Antoine Joubert

Proposant une tenue de cap exceptionnelle, un excellent silence de roulement de même qu’une position de conduite confortable, le Telluride offre aussi l’avantage d’un habitacle méticuleusement conçu. Un modèle en matière d’ergonomie, exception faite de ce double écran numérique où se multiplient les icônes, ce qui demande une adaptation.

Cela dit, autant l’aménagement de la console que les espaces de rangement impressionnent, sans compter la grande facilité avec laquelle on accède à la banquette de troisième rangée. Et à l’inverse de plusieurs rivaux comme le Chevrolet Traverse ou le Volkswagen Atlas, la finition demeure très réussie.

Un point de plus que le Palisade?

Vous n’êtes pas sans savoir que le Telluride partage ses éléments techniques avec le Hyundai Palisade, son proche cousin. Celui-ci est plus facilement disponible chez nous, comme en témoignent les chiffres de ventes pratiquement deux fois plus élevés. Pourtant, le Palisade était légèrement moins populaire l’an dernier aux États-Unis que le Telluride, ce qui explique peut-être pourquoi les allocations canadiennes ont été plus grandes.

D’ailleurs, en comparant les offres de Hyundai avec celles de Kia, on réalise que le rapport équipement/prix est un tantinet plus avantageux chez Hyundai. Certes, les gammes et versions diffèrent, Hyundai ayant une approche plus classique avec son Palisade.

Photo: Antoine Joubert

Qu’à cela ne tienne, l’équipe du Guide de l’auto a choisi sans hésitation de classer pour 2023 le duo Palisade/Telluride comme le meilleur choix de ce segment fort convoité où la concurrence est féroce et où tout le monde tente de tirer son épingle du jeu. Parmi les marques généralistes, il n’y a que Mitsubishi Motors qui ne soit guère présent dans ce segment, proposant néanmoins un Outlander un peu plus gros que la moyenne des VUS compacts.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Telluride fait non seulement oublier le précédent Borrego, mais il séduit aussi ceux qui pleurent encore l’abandon du V6 sous le capot du Sorento, véhicule qui avait permis à Kia de se défaire d’une image de marque bon marché, il y a maintenant 20 ans. Vous êtes en quête d’un VUS familial polyvalent et ne savez pas vers lequel vous tourner? N’oubliez pas d’ajouter le Telluride à votre liste!

