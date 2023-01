En vidéo : La Lucid Air en vedette à l'émission du Guide de l'auto

L’émission du Guide de l’auto revient en force pour une deuxième saison sur TVA avec une nouvelle formule qui permettra d’analyser de fond en comble les véhicules à l’essai. Séparée en trois segments, l’émission traite d’essai routier, d’analyse techno et des finances reliées à l’auto en question.

Pour ce premier épisode, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas testent la Lucid Air 2023 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Qui est Lucid?

Lucid est une entreprise californienne qui commence à commercialiser des véhicules électriques, en commençant par la berline Air et bientôt le VUS Gravity. Mais Lucid produit également les batteries qui alimentent les monoplaces de Formule E.

Photo: Lucid

« Je pense que Lucid nous amène à un niveau supérieur en matière d’électrification des transports grâce à des batteries plus performantes et des moteurs plus légers et compacts. C’est ce qui fait que cette voiture va se différencier de la masse », estime Antoine.

Très aérodynamique

La Lucid Air est la voiture de production a plus aérodynamique sur le marché avec un coefficient de traînée de 0,21. « Ce que je remarque en regardant la voiture, c’est qu’il y a très peu d’ouvertures à l’avant, mais elles sont finement découpées et toutes fonctionnelles », souligne Gabriel.

Photo: Lucid

Sur le plan dynamique, la berline est très pesante avec sa masse de plus de 2 300 kg – et Gabriel le sent lorsqu’il prend des virages. En revanche, la Air est très plaisante à conduire.

« Cette voiture est une catapulte! C’est hallucinant la force d’accélération », se réjouit le chroniqueur. Les deux moteurs confèrent une puissance de 819 chevaux et un couple de 885 lb-pi. Cela se traduit par un 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

Une autonomie impressionnante

Munie de sa plus grosse batterie de 112 kWh, la Lucid peut parcourir 830 kilomètres. De plus, Antoine a noté lors de son essai une consommation impressionnante de 19 kWh/100 km.

Photo: Lucid

« La Lucid Air est une vitrine technologique, on le constate lorsqu’on prend place à bord — avec une position de conduite qui n’est pas conventionnelle et à laquelle il faut s’habituer », souligne Antoine.

Nos journalistes apprécient l’intérieur spacieux et l’habitacle raffiné. En revanche, le pilier A situé devant le conducteur est massif, ce qui nuit à la visibilité.

Photo: Lucid Motors

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!