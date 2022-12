En vidéo : quoi faire avant d’acheter un véhicule en 2023?

Nouveaux parents : que faut-il considérer dans l’achat d’un véhicule?

Devenir parent, ça change une vie! Naturellement, on veut ce qu’il y a de mieux pour notre enfant – pour son bonheur, son confort et sa sécurité. Et ça implique un bon moyen de transport adapté aux besoins de la famille. Que vous magasiniez pour un véhicule neuf ou d’occasion, …