En studio : quels sont les délais d’attente pour une Chevrolet Camaro?

Charles, un lecteur du Guide de l’auto, aimerait se procurer une Chevrolet Camaro 2SS 2023 munie de l’ensemble 1LE. Quels sont les délais d’attente et devrait-il privilégier un concessionnaire par rapport à un autre?

Dans cette nouvelle capsule En studio, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« C’est un bolide avec un rapport prix/performance imbattable dans l’industrie en ce moment », souligne Antoine. Pour avoir des performances similaires avec une Ford Mustang, il faut débourser près de 20 000 $ de plus. Quant à la Dodge Challenger, elle n’offre pas autant de plaisir de conduire sur la piste, précise le chroniqueur.

Photo: Marc Lachapelle

L’ensemble 1LE transforme la Camaro en vraie bête de piste, en ajoutant notamment des freins Brembo plus puissants, des sièges baquets Recaro et la suspension adaptative Magnetic Ride Control. Le V8 6,2 litres produit 455 chevaux et 455 lb-pi de couple.

Et les délais?

« Effectivement, au Canada, on a du mal à l’obtenir. Les concessionnaires en commandent une, parfois deux — sans compter qu’ils ont des listes d’attentes », mentionne Antoine. Il ajoute que l’avenir de la voiture est compromis et recommande d’effectuer des réservations auprès de deux ou même trois concessionnaires.

Photo: Marc Lachapelle

« Gardez l’œil ouvert pour le marché de l’occasion parce qu’il pourrait vous permettre de mettre la main sur la Camaro que vous souhaitez avoir et que vous n’aurez peut-être jamais », conclut Antoine.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour plus de détails.