OnStar de Chevrolet, ça vaut la peine?

J’ai récemment pris possession de ma Chevrolet Bolt EUV 2023 et j’aimerais savoir s’il vaut la peine de payer un abonnement mensuel pour OnStar. Qu’en pensez-vous?

--------

Bonjour Claudine,

Personnellement, je trouve cette technologie complètement désuète. Non pas que certains de ces services ne soient pas intéressants, mais puisque vous possédez sans doute un appareil mobile capable de vous offrir la plupart de ces services sans frais, à quoi bon débourser une seconde fois?

En vous procurant votre véhicule, General Motors vous donne un mois de service gratuit. Vous pouvez ensuite obtenir deux autres mois gratuits, en laissant un numéro de carte de crédit, qui sera alors utilisé dès le quatrième mois si vous souhaitez continuer de souscrire , lequel peut être annulé à tout moment.

Photo: General Motors

Les forfaits offerts

Parmi les forfaits proposés, le plus simple coûte 15 $ par mois. Ce dernier vous permet le démarrage à distance, le verrouillage et le déverrouillage des portes et la prise de rendez-vous au service via une application mobile.

Doublez cette somme et vous aurez droit à un système de sécurité et localisation en cas de vol (qui n’influence malheureusement pas positivement votre prime d’assurance), ainsi qu’à un détecteur d’impact qui engendrerait automatiquement un appel d’urgence aux Services OnStar. Une technologie aujourd’hui retrouvée sur plusieurs appareils mains libres qui, lors d’un choc, contacterait automatiquement les services d’urgence. Vous pourriez aussi payer 50 $ mensuellement pour obtenir en plus 2G de données cellulaires, ce qui ne vous coûterait qu’une fraction du prix avec votre fournisseur cellulaire...

Parmi les autres services offerts, il y a une application faisant état de votre véhicule ou à la navigation par OnStar, qui implique l’appel et la direction envoyée dans votre véhicule via un agent. Encore une fois, un service inutilement complexe face à Google Maps, Plan ou Waze, déjà intégré à votre appareil mobile.

Il fut donc une époque où il pouvait être intéressant de souscrire un abonnement OnStar puisque l’on ne trouvait aucune équivalence ailleurs. Or, il en va autrement aujourd’hui. Et j’ajoute qu’étant moi-même propriétaire d’un véhicule GM, je trouve que la division OnStar est harcelante face à ses clients, les contactant via téléphone, courriel et par la poste..

Bref, il faudrait que GM révise sa façon de faire -ainsi que son produit - sans quoi, OnStar pourrait tout simplement disparaître.

En vidéo: Antoine Joubert présente la Chevrolet Bolt EV