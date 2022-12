Mercedes-Maybach Haute Voiture : le summum du luxe chez Mercedes

Comme si sa grande berline de Classe S n’était pas déjà assez luxueuse en version haut de gamme Maybach, Mercedes-Benz annonce aujourd’hui une édition très exclusive inspirée de l’univers de la haute couture. Un dévoilement a d’ailleurs eu lieu lors d’un défilé de mode à Dubai.

Seulement 150 exemplaires de la Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture (tous numérotés) seront disponibles à l’échelle mondiale et, selon le designer en chef Gorden Wagener, c’est l’un des modèles les plus extravagants jamais créés par le fabricant allemand, représentant le luxe et le savoir-faire artisanal sous sa forme la plus pure.

Cherchant à créer une œuvre d’art mobile, une équipe de Mercedes-Benz travaillant dans l’atelier Manufaktur à Sindelfingen a d’abord revêtu la berline d’un extérieur deux tons, soit du bleu nautique métallisé pour la partie supérieure et les jantes ainsi que du rose clair scintillant pour la partie inférieure.

Ensuite, quand les portières sont ouvertes, des motifs Mercedes-Benz ou Mercedes-Maybach animés faisant appel à la technologie ACL s’allument et éclairent les zones d’entrée avant et arrière.

L’intérieur de la voiture reproduit les tons bleu nautique foncé et or rose avec des éléments supplémentaires en blanc cristal et blanc opale brillant. Un riche tissu bouclé inspiré de la mode se retrouve dans l’ensemble de la voiture, et ce, dans les tons bleu, beige, or rose et or, le tout marié à des détails complexes au niveau des garnitures des sièges et des coussins.

Des surfaces en cuir blanc cristal ponctuent également le décor, notamment les consoles, les portières et les coussins décoratifs. Les tapis de sol sont faits à partir de lin et de mohair. Les passagers ont même droit à des flûtes à champagne de couleur or rose.

Bien sûr, Mercedes-Benz n’a pas oublié le système d’infodivertissement. Des paillettes scintillantes et plusieurs touches décoratives en or rose étincelant ornent l’interface. Dans le menu de sélection du profil, le conducteur est accueilli par une fleur de magnolia et des particules brillantes. Puis, douze avatars différents sont proposés, tous vêtus de manière très chic, par exemple en smoking ou en robe de soirée.

Le prix de la Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture n’est pas encore annoncé. En passant, chaque client recevra une boîte-cadeau faite à la main renfermant un modèle réduit du véhicule ainsi qu’un porte-clés, sans oublier une housse de protection spéciale ornée des logos Maybach et Haute Voiture. De plus, une collection de sacs de divers styles et dimensions, reprenant certains des matériaux de l’habitacle, sera disponible à partir du début de 2023 dans les boutiques physiques et en ligne.

Rien de trop beau pour ceux qui se moquent de l'inflation!

