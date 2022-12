Toyota Prius 2023 : la reine de l’hybride revue et améliorée

Vingt-cinq ans après le début de la production de la première Prius, Toyota revient à la charge avec un modèle de cinquième génération. On se rappelle que le constructeur a dévoilé sa nouvelle Prius en marge du dernier Salon de l’auto de Los Angeles.

Après s’être déplacé du côté de la Californie pour en faire l’essai, Le Guide de l’auto vous donne ses premières impressions sur la Toyota Prius 2023.

Une nouvelle silhouette

Ce qui saute aux yeux quand on regarde la Prius 2023, c’est sa silhouette. Bien que les proportions soient similaires à celles du modèle antérieur, elle est radicalement différente. Donnant une impression de voiture plus haut de gamme, elle a moins l’air d’un vaisseau spatial. Notons qu’elle est désormais munie de jantes de 19 pouces, ce qui représente un énorme contraste avec ses anciennes jantes de 15 pouces. Aussi, le hayon est dorénavant composé d’une seule pièce de verre alors qu’il en comportait deux avec un pilier central horizontal avec le modèle sortant. Instinctivement, on serait porté à croire que la visibilité en serait améliorée. Pourtant, non. D’ailleurs, les piliers C sont particulièrement larges, ce qui vient nuire à la visibilité à bord.

Photo: Germain Goyer

À l’intérieur, l’instrumentation que l’on retrouvait avant au centre a été déplacée devant le conducteur. Celle-ci s’apparente à celle du bZ4x. Selon la position de conduite que l’on adopte, il se pourrait que de l’information soit cachée par le volant ou par nos mains. Toyota semble avoir voulu créer un compromis entre l’instrumentation traditionnelle et l’affichage tête haute. Hélas, c’est un compromis peu convaincant...

Néanmoins, la présentation intérieure est de bonne facture et elle représente assurément pas un grand pas en avant pour la Prius, dont le modèle précédent commençait à se faire vieillissant.

Photo: Germain Goyer

Une plus grande cylindrée

Pour 2023, le moteur à quatre cylindres de la Prius voit sa cylindrée passer de de 1,8 L à 2,0 L. Quant au système hybride, il aurait été perfectionné afin d’en améliorer la qualité, de réduire la taille de ses composants et d’accroître son efficacité. La batterie au nickel-métal-hydrure a été remplacée par une batterie lithium-ion plus performante.

Par le fait même, vous vous en doutez, on a droit à une augmentation de la puissance. En effet, la nouvelle Prius développe 196 chevaux, soit un bond de 75 chevaux par rapport à la Prius 2022. Il faut dire que l’ancienne Prius faisait partie des voitures les plus lentes de l’industrie. Si on l’appréciait pour sa frugalité, on réalisait vite cependant que les dépassements pouvaient être laborieux sur l’autoroute... Ce n’est plus le cas.

Au-delà des performances, la plus grande amélioration à la Prius pour 2023 est sans doute l’ajout d’un rouage intégral offert de série au Canada. On se rappellera que le modèle sortant pouvait être équipé d’un système à quatre roues motrices en option, mais celui-ci se limitait à un petit moteur électrique qui envoyait sa puissance aux roues arrière si la vitesse ne dépassait pas 70 km/h. Pour 2023, Toyota a peaufiné son système qui peut maintenant être exploité peu importe la vitesse. Voilà une autre amélioration notable. Nous avons bien hâte de conduire la Prius 2023 en hiver, en sol québécois, afin de tester l’efficacité de ce système.

Photo: Germain Goyer

Une consommation toujours épatante

La Toyota Prius a toujours brillé par sa faible consommation et ce n’est pas demain que ça changera. Pour 2023, Toyota annonce une moyenne de 4,8 L/100 km en conduite combinée. Cette cote est identique à celle du modèle antérieur à quatre roues motrices. Précisons que la version à traction du modèle 2022 ne consommait que 4,1 L/100 km en conduite combinée.

Après notre essai, l’ordinateur de bord affichait une cote qui avoisinait les 50 MPG, soit l’équivalent de 4,7 L/100 km.

Photo: Germain Goyer

Un prix plus élevé

Ces temps-ci, le prix de bon nombre de biens de consommation tend à augmenter. La Prius n’y échappe pas et certains consommateurs pourraient sursauter en apprenant l’échelle de prix du modèle de nouvelle génération.

Au Canada, on ne retrouve que deux versions dans la gamme, soit XLE et Limited. Elles sont respectivement offertes à partir de 36 490 $ et 42 990 $. La seconde se démarque notamment par son écran d’infodivertissement de 12,3 pouces, sa chaîne stéréo JBL, son toit vitré panoramique et des sièges chauffants et ventilés à l’avant. Mentionnons que les Américains auront droit à une version à traction moins dispendieuse.

Pour expliquer cette gamme de prix plus élevée qu’auparavant, Toyota explique que la vocation de la Prius change légèrement avec l’arrivée de cette nouvelle génération. Alors que les Prius et Corolla hybride se chevauchaient dans la gamme de Toyota et que les consommateurs pouvaient hésiter entre les deux, le constructeur a pris l’initiative de les distinguer davantage. En effet, la Corolla hybride se positionne dans le créneau d’entrée de gamme tandis que la Prius devient un tantinet plus chic.

Photo: Germain Goyer

Une version Prime à venir

Évidemment, la version Prime de la Prius est aussi de retour pour 2023. Hélas, nous n’avons pas pu la conduire! Il nous faudra patienter jusqu’à la fin du mois de mars, soit le moment qui coïncidera avec l’arrivée du modèle chez les concessionnaires canadiens. Quant à la Prius dite régulière, elle débarquera en concession dès le début de 2023.

Tous les détails concernant la Toyota Prius Prime 2023 ne sont pas encore connus au moment d’écrire ces lignes. Lors de son dévoilement, on nous promettait une autonomie électrique qui serait bonifiée de 50%. Ainsi, elle passerait de 40 à 60 kilomètres, ce qui est tout à fait appréciable. Comme par le passé, elle continuera d’être une voiture à traction. En fonction de son prix, de la capacité de sa batterie et de l’autonomie officielle, elle pourrait être admissible aux subventions provinciale et fédérale. On espère également que sa disponibilité ne deviendra pas un enjeu ingérable comme c’est actuellement le cas, notamment avec certains véhicules chez Toyota.

Photo: Germain Goyer

En bref

Vingt-cinq ans après son introduction, la Toyota Prius se présente comme un produit mature et abouti. Grâce entre autres à son design assurément moins polarisant et à sa mécanique plus étoffée, elle a tout pour conquérir un plus grand bassin d’acheteurs. Certes, la consommation n’a pas été amoindrie, mais le produit, dans son ensemble, a été bonifié. Finalement, on est tout de même gagnant. La Prius était une référence dans le domaine de l’hybride et elle le demeure avec le modèle de cinquième génération.

