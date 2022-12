Mercedes-Benz et Brabus imaginent le véhicule de camping du futur

Le constructeur allemand Mercedes-Benz a dévoilé dans les derniers jours un intéressant concept de fourgon électrique compact destiné aux amateurs de van life et de camping. Une version de production sera présentée durant la seconde moitié de 2023.

Signé par le préparateur Brabus, bien connu pour ses transformations de véhicules Mercedes-Benz, le Concept EQT Marco Polo se base sur la variante 100% électrique du fourgon de Classe T vendu en Europe. Comme nous n’avons pas ce dernier au Canada, ne vous faites pas de faux espoirs. Toutefois, quand on pense aux nombreuses personnes qui convertissent des Sprinter en campeurs, ça mérite d’y jeter un coup d’œil.

D’abord, pourquoi Marco Polo? C’est bien sûr un célèbre explorateur vénitien mais aussi le nom d’un ensemble de camping que Mercedes-Benz propose avec certains de ses fourgons de l’autre côté de l’Atlantique.

L’équipement comprend un toit qui s’élève pour permettre aux occupants de circuler debout à l’intérieur. Les toiles peuvent être ouvertes de tous les côtés pour apporter plus de lumière et d’aération au besoin. Un grand auvent peut par ailleurs se déployer du côté conducteur.

Pour ce qui est de l’habitacle, les possibilités et les commodités sont nombreuses, à commencer par un lit d’une grandeur de 2 mètres x 1 mètre qui s’aménage au-dessus des sièges, de même qu’une table pouvant être installée à la deuxième rangée.

Ensuite, on peut retrouver un lavabo, un réfrigérateur de 16 litres, une plaque à induction, de multiples tiroirs ainsi qu’une autre table dépliante dont la hauteur s’ajuste électriquement. N’oublions pas les sept ports USB.

Du cuir synthétique et du bois de cerisier agrémentent le décor, tout comme un éclairage ambiant. Mercedes-Benz affirme que tout le mobilier intérieur peut s’enlever facilement par deux personnes en moins de cinq minutes. Et fini les rideaux ou stores : les vitres s’obscurcissent simplement en appuyant sur un bouton!

Une partie vraiment intéressante du véhicule est le système optionnel d’armoires coulissantes dans la section du coffre. Celle de gauche découvre un lavabo (avec réservoir de 12 litres) et du rangement, celle du milieu peut accueillir une glacière électrique et celle de droite offre encore plus de rangement. Comme on le voit sur les images, elle convient très bien pour un réchaud de camping. Le tout crée une vraie cuisinette extérieure.

Quelques points techniques en terminant. Il est question de modèles à empattement court ou long, le premier ne s’étirant que sur 4,5 mètres. Le moteur électrique de 121 chevaux et 181 livres-pied de couple est alimenté par une batterie à haute tension de 45 kWh. Le chargeur de bord permet des recharges sur courant alternatif jusqu’à 22 kW.

Lorsque branchée à une borne rapide à courant continu, la batterie peut passer de 10 à 80% en 38 minutes selon Mercedes-Benz, qui mentionne par ailleurs une consommation d’énergie moyenne de 18,99 kWh/100 km. Ça donnerait donc une autonomie théorique de près de 240 km. Évidemment, ce n’est pas beaucoup. Il faut plutôt voir le Concept EQT Marco Polo comme un campeur de proximité ou de courte sortie.

Si la van life électrique vous intéresse, rappelons que Winnebago a dévoilé un concept de VR zéro émissions en début d’année et que Volkswagen n’écarte pas la possibilité d’offrir des versions du futur ID. Buzz aménagées pour de petits séjours en camping.

En vidéo: Notre essai du Mercedes-Benz EQB