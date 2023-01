Les meilleures voitures intermédiaires en 2023

Parmi toutes les voitures intermédiaires offertes sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces berlines relativement imposantes ont perdu de leur superbe ces dernières années. Le nombre de modèles disponibles a diminué et les ventes globales du segment ont beaucoup souffert de l’arrivée massive des VUS. Malgré tout, certaines d’entre elles demeurent des achats avisés.

Photo: Toyota

Voiture intermédiaire la plus populaire au Québec, la Toyota Camry est également le meilleur choix que les consommateurs puissent faire dans ce segment. Disponible avec un moteur à 4 cylindres de 2,5 litres, un V6 de 3,5 litres ou une motorisation hybride, il y en a pour tous les goûts. Les clients peuvent aussi choisir un rouage intégral, mais seulement avec le bloc de 2,5 litres. Avec les deux autres moteurs, il faudra se contenter des roues avant motrices uniquement.

Les amateurs de sportivité pourront opter pour le modèle TRD, dont l’allure sport contraste avec les précédentes générations de la Camry. En 2023, Toyota commercialise une édition spéciale Nightshade, dotée d’une carrosserie avec des insertions noires et des jantes de couleur bronze. Enfin, toutes les versions reçoivent désormais l’ensemble de sécurité Toyota Safety Sense 2.5+.

Photo: Subaru

Évoluant dans l’ombre de la populaire Outback, la Subaru Legacy est un secret bien gardé au sein de la gamme Subaru. Profitant d’une mise à jour esthétique pour 2023, l’intermédiaire japonaise hérite d’un système de sécurité active Eyesight modernisé. On note également l’arrivée d’Apple CarPlay et Android auto sans fil en option.

Sous le capot, les deux moteurs à 4 cylindres qui officiaient déjà sont reconduits sans modifications. Le premier, d’une cylindrée de 2,5 litres, est atmosphérique et réalise des performances correctes sans plus. De son côté, le bloc de 2,4 litres turbo se montre plus vif (260 chevaux au lieu de 182) mais aussi plus gourmand.

Contrairement à Toyota et Honda, Subaru ne propose pas de déclinaison hybride, ce qui coûte des points à la Legacy. Elle se rattrape grâce à son excellent rouage intégral, lequel lui permet de se sortir des situations difficiles en hiver.

Photo: Honda

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas encore pu conduire la nouvelle Honda Accord 2023. Mais cela n’a pas empêché le modèle sortant d’occuper la troisième place de notre classement.

En effet, l’Accord 2022, en version à essence ou hybride, se démarque par de bonnes performances et une tenue de route toujours d’actualité.